Saray, 3600 ek gösterge sözünü tutmadı

26 Haziran 2021 Cumartesi, 11:59

Erdoğan, 2018 Seçim Beyannamesi'ni açıklarken, “Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız” demişti.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın TBMM'ye bu konuda önerge verdiği sorusuna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Muhatabı biz değiliz” dedi ve topu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na attı.

'TUTAMAYACAĞINIZ SÖZLERİ VERMEYİN'

Kasap, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın verdiği cevap için “2018 yılından bu yana seçim meydanlarında bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından söz verilerek vaat edilen 3600 ek gösterge artışının muhatabı biz değiliz demek, topu taca atmaktır. Tutamayacağınız sözleri vermeyin” açıklaması yaptı.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge memurların aylık ücretlerini, emekli olduktan sonraki maaşlarını ve emekli ikramiyelerini belirleyebilmek için gerekli olan önemli bir unsurdur. Ek göstergesinin yüksek olması emekli maaşının ve emekli ikramiyesinin de yüksek olması anlamına gelmektedir. Bu sebeple memurlar bulundukları unvanların 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedir.

Ek göstergesi 3600 olan bir devlet memuru ile 2500 olan bir devlet memurunun alacağı zam oranı ve maaş miktarı aynı değildir. 657 sayılı Devlet Kanunu'na bağlı olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu bu sebepten dolayı ek göstergelerinin artmasını beklemektedir.

Memur sendikaları, 3600 ek gösterge düzenlemesini sadece belirli meslek gruplarına değil tüm kamu personellerine uygulanmasını, yani düzenlemenin genişletilmesini istemektedir.