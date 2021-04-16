Sağlık çalışanlarının izin, istifa ve emeklilik hakkına engel

16 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kanser hastaları ve organ nakli olan sağlık çalışanlarının izin durumları üst amirlerinin değerlendirmesine bırakıldı. Süt izni kullanan personelin idari izin kapsamında değil, süt izni hakkı kapsamında izinli olacağı belirtildi. Kamuda diğer gruplara verilen 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanların idari izinli sayılması ve esnek mesai çalışma saatleri sağlık çalışanları için değiştirilmedi.

Cumhuriyet’e konuşan Genel Sağlık-İş Başkanı Zekiye Bacaksız, izinlerin idarenin keyfine bırakılmasına tepki göstererek “Sağlıkçıların hayatını planlaması engelleniyor. Esnek çalışmaya en çok bizim ihtiyacımız vardı. Çünkü sağlık çalışanları 24 saat, 16 saat kesintisiz çalışıyor. Bu, sağlık ve bağışıklık sistemi için olmazsa olmaz bir ihtiyaç. Yeni personel görevlendirmesiyle bu sağlanabilirdi” dedi.

‘KEYFİYET YETKİSİ’

Kanser hastası ve organ nakli hastalarının izinlerinin idari amire bırakılmasını eleştiren Bacaksız, “Biz kendi yandaşlarına ayrımcılık yapıldığını, kendilerinden olmayanların sınırsız bir şekilde çalıştırıldığını görüyoruz. Bu ‘el insaf’ dedirtiyor. Çok ciddi, ölümle sonuçlanabilecek bir keyfiyet yetkisi” ifadelerini kullandı.

Kamuda 10 yaş altı çocuğu olan kadın personelin izinli sayılmasının kendi başına sorunlı bir uygulama olduğuna dikkat çeken Bacaksız, “Bir laik hukuk devletinde iktidar tutup da kadın memurlar demez” dedi. Çocuğu olan hiçbir sağlık personeline izin verilmediğini belirten Bacaksız, “10 yaş altında çocuğu olana Cumhurbaşkanı ya da Sağlık Bakanı mı bakacak? İzinlerimizi düzenli kullanmak, bağışıklık sistemimizi koruyacak düzenlemeler istiyoruz. Yoksulluk sınırının üzerinde maaş bekliyoruz. Sağlıkçıların ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir genelge bekliyoruz” dedi.