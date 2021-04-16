Sağlık çalışanlarının izin, istifa ve emeklilik hakkına engel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın imzasıyla 81 ile “esnek mesai ve idari izin” genelgesi gönderildi. Buna göre, sağlık çalışanlarının izinleri, istifa ve emeklilik başvuruları iptal edildi.
Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kanser hastaları ve organ nakli olan sağlık çalışanlarının izin durumları üst amirlerinin değerlendirmesine bırakıldı. Süt izni kullanan personelin idari izin kapsamında değil, süt izni hakkı kapsamında izinli olacağı belirtildi. Kamuda diğer gruplara verilen 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanların idari izinli sayılması ve esnek mesai çalışma saatleri sağlık çalışanları için değiştirilmedi.
Cumhuriyet’e konuşan Genel Sağlık-İş Başkanı Zekiye Bacaksız, izinlerin idarenin keyfine bırakılmasına tepki göstererek “Sağlıkçıların hayatını planlaması engelleniyor. Esnek çalışmaya en çok bizim ihtiyacımız vardı. Çünkü sağlık çalışanları 24 saat, 16 saat kesintisiz çalışıyor. Bu, sağlık ve bağışıklık sistemi için olmazsa olmaz bir ihtiyaç. Yeni personel görevlendirmesiyle bu sağlanabilirdi” dedi.
‘KEYFİYET YETKİSİ’
Kanser hastası ve organ nakli hastalarının izinlerinin idari amire bırakılmasını eleştiren Bacaksız, “Biz kendi yandaşlarına ayrımcılık yapıldığını, kendilerinden olmayanların sınırsız bir şekilde çalıştırıldığını görüyoruz. Bu ‘el insaf’ dedirtiyor. Çok ciddi, ölümle sonuçlanabilecek bir keyfiyet yetkisi” ifadelerini kullandı.
Kamuda 10 yaş altı çocuğu olan kadın personelin izinli sayılmasının kendi başına sorunlı bir uygulama olduğuna dikkat çeken Bacaksız, “Bir laik hukuk devletinde iktidar tutup da kadın memurlar demez” dedi. Çocuğu olan hiçbir sağlık personeline izin verilmediğini belirten Bacaksız, “10 yaş altında çocuğu olana Cumhurbaşkanı ya da Sağlık Bakanı mı bakacak? İzinlerimizi düzenli kullanmak, bağışıklık sistemimizi koruyacak düzenlemeler istiyoruz. Yoksulluk sınırının üzerinde maaş bekliyoruz. Sağlıkçıların ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir genelge bekliyoruz” dedi.
Video Haberler
- Fabrikada patlama! Yaralılar var
- Yangına rağmen balık tutmaya devam etti
- CHP paylaştı: 128 milyar dolar ile alınabilecekler...
- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kaza
- Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermedi
- Erdoğan, Yıldırım Akbulut'u bu sözlerle uğurladı
- Dehşeti yaşatmıştı! O taksicinin kim olduğu ortaya çıktı
- Şehrin göbeğinde kadına şiddetin görüntüsü
- Süt akan nehri gören şaşkına döndü
- Yüzü bu hale geldi... Dikkat! Bunu sakın yapmayın
En Çok Okunan Haberler
- Hatipoğlu'ndan 'kripto para' yanıtı
- AKP'li isimden emekli amirallere silahlı tehdit
- Erdoğan’ın ‘Bende kalabilir mi’ dediği amiral dosyası
- Oruç tutmadığı için linç edilen Pelin Akil'den açıklama
- Son dakika... ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım kararı
- Sergen Yalçın aşı olurken herkesi güldürdü
- İmamoğlu ve babası hakkındaki davada karar çıktı
- Bakan Akar: Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet dilerim
- Burak Yılmaz Lille'e iki Türk futbolcu önerdi
- İlk faiz kararı