Saraya sadece 16 bininci üye götürülecek

22 Eylül 2020 Salı, 12:46

AKP’nin Rize Çayeli İlçe Başkanlığı’nın, tartışma yaratan "külliye ziyareti" kampanyasının sadece bir kişi için geçerli olduğu belirlendi. İlçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı sarayına, ilçeden AKP'ye kaydını yaptıran 16 bininci üyeyi götürecek.

AKP’nin Çayeli’nde düzenlediği ‘külliye ziyaretli’ üye kampanyası tartışma yarattı. Sosyal medyada çok tartışılan kampanyaya muhalefet partilerinin sözcüleri de tepki gösterdi.

AKP'nin Çayeli'ndeki kampanyasının yeni üye olacak her kişiye değil sadece 16 bininci üyeye özel olacağı bildirildi. 44 bin nüfuslu Çayeli’ nde AKP'nin kayıtlı 15 bin 827 üyesi bulunuyor. Buna göre, Çayeli'nde 173 tişi daha kayıt yaptırırsa ilçe başkanlığı 16 bininci üyeyi Külliye’ye götürerek bir gün geçirmesini sağlayacak.

Çayeli İlçe Başkanlığı'nın ilanında “18 yaşını dolduran medeni ve siyasi haklarını kullanma ehliyetine sahip bulunan her Türk vatandaşı siyasi parti üyesi olabilir” ifadeleri kullanıldı.







