Saray'dan Merkez Bankası'ndaki değişikliğe ilişkin açıklama:' Sadece Cumhurbaşkanı biliyor'

22 Mart 2021 Pazartesi, 22:46

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Merkez Bankası Başkanlığı'ndan Ağbal'ın alınarak yerine Kavcıoğlu'nun getirilmesine ilişkin Aşan,"Ne sebeple yaptığı sadece Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilindedir" dedi. Aşan aynı açıklamada,döviz kurlarının geçtiğimiz cuma günü seviyelerine döneceğini belirtti.

CNN Türk Canlı yayınında Aşan, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"MB Başkanı'nı değiştirmek Cumhurbaşkanımızın bir tasarrufu. Ne sebeple yaptığı sadece Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilindedir. Sosyal medyada yalan yanlış şeylere insanlar prim vermesinler.Eğer Cumhurbaşkanımız ihtiyaç görürse nedenini paylaşır. Birincisi bu. İkincisi burada dikkat edilmesi gerekilen değişikliğin hemen ardından yeni MB başkanımızın verdiği mesajdır. Hemen arkasından da Sayın Maliye ve Hazine Bakanımız Lütfi Elvanın verdiği mesajdır. Bu mesajlara lütfen bakılsın."

20 YILDIR SERBEST PİYASAYA BAĞLI

AKP'nin 20 yıllık iktidarının serbest ekonomi piyasasına bağlı olduğunu söyleyen Aşan, "Sermaye kontrolü yapılacak, bankalardaki mevduatlar dondurulacak gibi haberler çıkmaya başladı. Bu haberlerin bir karşılığı yok. Sosyal medyada konu hakkında böyle haberler çıkıyor. Hükümetin yaklaşımı bu noktada hiçbir zaman piyasanın işleyişini bozacak bir hamle olmayacak" dedi.