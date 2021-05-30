Peker'in Erdoğan'a verdiği mesaj ne?

30 Mayıs 2021 Pazar, 12:54

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker’in 8. videosu üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Sedat Peker’in hiçbir zaman cebindeki bütün gerçekleri harcamayacağını bilmeniz gerekiyor” diyen Pehlivan, Peker’in çok daha ağır bir video yayınlayacağını duyurduğunu fakat beklenileni vermediğine dair yorumlar geldiğini anlattı.

DAHA STRATEJİK DAVRANDI

Pehlivan, Peker’in beklenenden daha düşük bir tonda açıklama yapmasının perde arkasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya verdiği destekte saklı olduğunu söyledi.

Pehlivan açıklamasının devamında, Peker’in artık daha stratejik davrandığını, masaya oturmak için çabaladığını gördüğünü belirtti.

SURİYE VE SADAT İDDİALARI

Peker’in açıklamalarının iddia olduğunun unutulmamasının altını çizen Pehlivan, “Peker’in bir mafya lideri olduğunu, bu meselede bir suç ortağı olduğunu ve iddiaların doğru olmama ihtimalini göz önünde bulundurmamız gerekiyor” dedi.

Peker’in SADAT ve Suriye’deki silah sevkiyatıyla ilgili iddialarını değerlendiren Pehlivan, “Bu ülkede gerçek gazeteciler SADAT’ın ne kadar tehlikeli bir yapılanma olduğunu ve Tanrıverdi’nin neler yaptığını yazdı” diye belirtti.

Pehlivan açıklamasının devamında, Peker’in Erdoğan’a karşı konuşma yaptığını ve “Ben devam ederim. Beni sustur” mesajı verdiğini söyledi.

“MUHALEFET ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI”

Pehlivan sözlerine, “Peker beklentileri yükseltti ve insanlar da sert şeyler bekliyor. Ama bu çok tehlikeli. Biz her şeye şüphe ile bakmalıyız. Muhalefetin normal vatandaştan bir farkı olması gerekiyor. Onların daha aktif bir şekilde bu meseleye dair elini taşın altına koyması gerekiyor” diye son verdi.