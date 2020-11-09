Saray’ın TCMB başkanını değiştirmesi istifa getirdi. Albayrak, istifasını sosyal medyadan duyurdu

09 Kasım 2020 Pazartesi, 06:00

Döviz kurlarındaki hızlı artış ile birlikte Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Uysal’ın önceki gün görevden alınması gözleri olası kabine değişikliğine çevirirken, dün akşam saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından “istifa ettiğini” duyurdu.

Albayrak’ın istifasını Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da doğruladığı belirtilirken, “Albayrak’ın hesabının hack’lendiği de” ileri sürüldü. Ancak Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve AKP çevrelerinde, döviz kurundaki artışla birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı ekonomi programlarını yeniden değerlendirdiği belirtilirken, “piyasalara güven vermek” amacıyla Bakan Berat Albayrak’ı görevden almayı planladığı ve kabinede “geniş çaplı bir revizyona gidileceği” de belirtilmişti.

Kulislerde Albayrak’ın “muhalefete koz vermemek adına Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine getirilebileceği” de konuşuluyor. Kulislerde, Erdoğan’ın yaz başından bu yana kabineyi değiştirebileceği konuşuluyordu. Saray’da, İzmir’deki deprem felaketinin “Erdoğan’ın kararını yine bir süreliğine ertelemesinde etken olduğu” dillendirilirken, kabine değişikliğinin işaret fişeğinin, önceki gün MB Başkanı Uysal’ın görevden alınmasıyla atıldığına dikkat çekiliyor.

Salgının istenilen seviyede kontrol altına alınamaması ve döviz kurlarındaki önlenemeyen artış ile birlikte Erdoğan’ın “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan ekonomi paketlerini masaya yatırdığı” dillendiriliyor. Erdoğan’ın kabinede de “yeni bir düzenlemeye gidilmesine ihtiyaç duyduğu” konuşuluyor. Buna göre muhalefetin hedefinde olan Albayrak’ın görevden alınacağı ancak “muhalefete koz vermemek adına yeni kabinede bir üst göreve getirilmek istendiği” dillendiriliyordu.

AĞBAL GELDİ, O GİTTİ

Ancak dün akşam saatlerinde Albayrak, sosyal medya hesabından “istifa ettiğini” duyurdu. Albayrak’ın hesabından, “Yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle devam etmeme kararı aldım ve zamanımı bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım. Yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edecektir” açıklaması yapıldı.

Gazetemiz yazarı Erdal Sağlam, Albayrak’ın, Merkez Bankası Başkanlığı’na kendisinden habersiz Naci Ağbal’ın atanması üzerine istifa kararı aldığını aktardı.

Sağlam, “Haberi yokmuş. Berat Bey ve Cumhurbaşkanı arasında gergin konuşma geçmiş. Fakat Erdoğan’ın bu istifayı kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Bence Albayrak da böyle düşünüyor” dedi. Albayrak’ın bu açıklamasının ardından telefonlarını kapattığı kaydedildi.

Albayrak’ın “sosyal medya hesabının ele geçirildiği” iddia edilirken daha sonra ise AKP kanadı “istifayı doğruladı” ancak resmi bir açıklama yapılmadı. Bazı AKP’li isimler istifanın kabul edilmemesi çağrısında bulundu.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI MI OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ve AKP içinde, Albayrak’ın “Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı’na getirileceği, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ise Naci Ağbal gibi ekonomi ile ilgili çalışmaları bulunan bir ismin atanabileceği, böylece piyasalara güven telkin edileceği” de dile getiriliyor.

Böylece, gerek uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye notunun yükselebileceği, gerekse iç piyasalardaki taşların yeniden yerine oturtulabileceği değerlendiriliyor.

SOYLU DA GÜNDEMDE

Olası kabine değişikliğinin geniş çaplı gerçekleştirileceği ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da görevden alınacağı kaydediliyor. Salgın tedbirleri konusunda mart ve nisan ayında, Bakan Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arasında “anlaşmazlık yaşandığı” belirtilmiş ve Soylu istifa etmişti.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu’nun istifasını geri çevirmişti. Ancak kulislerde Erdoğan’ın “Soylu’nun bu davranışını bir kenara not ettiği” konuşuluyor. Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de görevden alınabileceği ileri sürülüyor.

CHP’DEN ERKEN SEÇİM ÇIKIŞI

Albayrak’ın istifa paylaşımının ardından CHP’den ilk açıklama Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen’den geldi. Gökçen, “Bu panayırdan sıkıldık. Bir an önce erken seçim” dedi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise “Saatlerdir Hazine ve Maliye Bakanı istifa etti mi belli değil. Aile kavgası ekonomiyi batırıyor. Milletimiz tek adam rejiminin kaprislerini çekmek zorunda değil” ifadelerini kullandı.

KABİNENİN EN ÇOK ELEŞTİRİLEN BAKANLARINDANDI

Berat Albayrak’ın iki yıllık Hazine ve Maliye Bakanlığı sürecinde alım gücü erirken, zamlar hız kesmedi. Son bir yılda döviz kurları yüzde 50’nin üzerinde arttı.

Asgari ücretlinin maaşı yıl başından bu yana ortalama 100 dolar eridi. Albayrak, 7 Haziran 2015 seçimlerinde AKP’den milletvekili seçilmişti. 1 Kasım genel seçimleri sonrasında Ahmet Davutoğlu başbakanlığında kurulan 64. hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na getirildi. Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. hükümette bu görevine devam etti. 2017’de yapılan referandumda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında, 2018 genel seçimlerinin ardından kurulan 66. hükümette Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atandı.

- Görev süresi boyunca sıkça eleştirilen Albayrak’ın, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasının finans çevrelerini tedirgin ettiği ve bir siyasinin elinde çok fazla güç toplanmasına yönelik endişeleri artırdığı yönünde yorumlar yapılıyordu.

- Örneğin 27 Ekim’de yapılan, yabancı yatırımcılarla bir araya gelinen bir toplantıda, yatırımcıyı rahatlatacak açıklamalar yapması beklenirken, Albayrak zaten güven duymadığı için Türkiye’den kaçan yabancı yatırımcıya “Türkiye’nin ne kadar avantajlı bir ülke olduğu” gibi içi boş söylemlerde bulunmuştu. Uluslararası yatırımcı ve sektör temsilcilerine yaptığı sunumların hiçbir zaman ikna edici bulunmadığına ilişkin eleştiriler basında sıkça yer aldı.

- Albayrak, döviz kurundaki dalgalanmaya ilişkin geçen sene “Kurun yükselmesini daha çok beklersiniz” tarzındaki söylemini, bu yıl “Kura bakmıyorum, benim için hiç önemli değil” söylemine bırakmıştı.

- Albayrak, son aylarda TL’deki tarihi değer kaybına ve bunun yol açtığı fahiş zamlara yönelik “Dolarla mı maaş alıyorsunuz”, “Kur benim için önemli değil, hiç oraya bakmıyorum” demesi tepki çekmişti. Kurdaki mevcut seviyenin “rekabetçi kur” olduğunu ileri sürüyordu.

- Güven endeksindeki ufak bir kıpırdanmada Albayrak’ın söylemleri şu şekilde oluyordu: “Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor.”

- Albayrak’ın, Kanal İstanbul güzergâhında, yaklaşık 13 dönüm arazi satın aldığı, bu satın almanın projenin duyurulduğu 2011 yılından bir yıl sonra gerçekleştiği yönünde bir haber gazetemizde yayımlanmıştı. ‘Damat İşi Biliyor’ başlığıyla yayımlanan haberimizde, şu anda tarla olarak görünen arazinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kanal İstanbul için yapılan planda “konut alanı” sınırları içinde kaldığı belirtilmişti.