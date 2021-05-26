Sarı-Kırmızılı kulüpte 19 Haziran’daki seçimin durumuyla ilgili kritik bekleyiş sürüyor

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00

Bakanlığın son genelgesinde, sivil toplum kuruluşlarının, genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinlikleri 1 Haziran’a kadar ertelenmişti. Koronavirüs salgını çerçevesinde 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak tedbirlerin bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. Yeni genelge kapsamında, genel kurulların yapılmasına izin verilip verilmeyeceği, izin verilirse hangi şartlarda gerçekleştirilebileceği netleşecek. Eğer genel kurullara izin çıkmazsa, Galatasaray Kulübü’nde yeniden seçim tarihi belirlenecek. Bu durumda başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, seçime kadar görevine devam edecek.

ŞARDAN-ALBAYRAK BİRLİKTE

Galatasaray eski yönetisi Yiğit Şardan başkanlığa aday oluyor. Şardan’ın ekibinde Abdurrahim Albayrak da olacak. Ayrıca Mustafa Cengiz yönetiminden birkaç isim daha Şardan’ın listesinde yer alacak.

6 ADAYLI SEÇİM

İbrahim Özdemir, başkan adaylığını dün açıkladı. Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Işın Çelebi, Burak Elmas, İbrahim Özdemir ve Yiğit Şardan’la birlikte G.Saray 6 adaylı seçim yaşayacak.

‘BİRLEŞİN’ ÇAĞRISI

Camianın bir bölümü, bazı adayların birleşip seçime girmesi görüşünde. Seçime katılım düşük olursa, yeni başkanın az sayıda oyla göreve gelmesinin, ilerleyen dönemde huzursuzluk yaratabileceği belirtiliyor.

‘FATİH HOCAMIZ GÖREVE BAŞLIYOR’

Metin Öztürk, seçim için listesini ve imzaları dün Galatasaray Divan Kurulu’na teslim edip başkan adaylığı başvurusunu yaptı. Öztürk, “Biz 19 Haziran’da geliyoruz, 20 Haziran’da Fatih Hocamız göreve başlıyor. İnşallah haziran sonuna kadar tüm futbolcu sözleşmelerini bitirmiş olacağız. Abdurrahim Albayrak bize 200 milyon liranın üstünde bir paraya ihtiyaç olduğunu söyledi. 200 değil 300’e ihtiyaç varsa 300 için hazırız, 400’e ihtiyaç varsa 400 için hazırız. G.Saray için ne gerekiyorsa hazırız. Cebimizdeki son kuruşu vermeye geliyoruz” dedi.