Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi ön eleme turu için yoğun mesai harcıyor

06 Temmuz 2021 Salı, 07:00

Teknik direktör Fatih Terim ve ekibi, Hollanda temsilcisini mercek altına aldı. Sarı-Kırmızılılar, PSV’nin, Molenbeek’i 6-2 yendiği hazırlık maçını analiz ediyor. Hollanda kulübünün, Osnabrück ve PAOK’la oynayacağı maçlar da yakından takip edilecek.

HÜCUM HATTI TEHLİKE

PSV’nin hücum hattındaki eski G.Saraylı Bruma ile forvet Zahavi, Sarı-Kırmızılı teknik heyetin dikkat çektiği isimlerin başında geliyor. Hollanda Milli Takımı formasıyla Euro 2020’de boy gösteren sağbek Dumfries ile kanat-forvet Malen, PSV’nin Almanya kampı kadrosuna alınmadı. Avrupa’nın önemli kulüplerinin transfer gündemindeki iki oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali yüksek.

SAVUNMA ENDİŞESİ

Terim ile ekibi, PSV’nin güçlü hücum ve kanat oyuncuları karşısında savunma hattında sıkıntı yaşamak istemiyor. Stoperde Marcao-Luyindama ile Marcao-Alpaslan ikilisini deneyen tecrübeli hocanın, sağbek ve solbek konusunda ise endişeleri bulunuyor. Yedlin’in performansını yetersiz gören Terim’in elinde, solbek için Ömer Bayram ve Emre Taşdemir seçenekleri var.

SOLBEKE İSVEÇLİ ADAY

PSV maçı öncesi sol bek transferini tamamlamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Ludwig Augustinsson’u gündeminde tutuyor. Galatasaray, Euro 2020’de İsveç forması giyen 27 yaşındaki futbolcu için kulübü Werder Bremen’le görüşmelerini devam ettiriyor. Bu mevkinin transfer listesindeki diğer oyuncular Patrick van Aanholt, Alioski ve Alex Moreno.

NEREDESİN DIAGNE?

Galatasaray’ın geçen sezonun devre arasında West Bromwich’e kiraladığı Diagne’nin henüz İstanbul’a gelip Sarı-Kırmızılı takımla antrenmanlara başlamaması soru işaretleri yarattı. Senegalli forvetin kiralık sözleşmesi 30 Haziran’da bitti. Diagne, İngiltere’de bireysel olarak antrenmanlarını sürdürüyor. Bir yandan da menajeri vasıtasıyla bazı İngiliz kulüpleriyle transfer görüşmelerini devam ettiriyor.