Sarı-Kırmızılılar savunma için yerli isimlere yöneldi
Galatasaray’da Luyindama’nın düşük performansı ve Ozornwafor’un istenen seviyeye gelememesi nedeniyle stoper transferi için arayış başladı.
Alpaslan bu bölgede önemli bir alternatif olsa da teknik direktör Fatih Terim, uygun mali şartlarda direkt 11’de forma verebileceği bir ismin takıma katılmasını planlıyor.
Sarı-Kırmızılılar, yabancı kuralı nedeniyle stoperdeki transfer tercihini yerli oyuncudan yana kullanmak istiyor. Gündemdeki ilk isim, Sassuolo’da forma giyen Kaan Ayhan... 26 yaşındaki milli futbolcu, Galatasaray’a sıcak bakarken, İtalyan kulübünün 5 milyon Avro bonservis istemesi Sarı-Kırmızılıların elini zayıflatıyor. TFF’nin belirlediği harcama limitini aşmaması gereken Galatasaray, kadrosundaki bazı maliyetli oyuncularla yollarını ayırabilirse Kaan için şartlarını zorlayacak.
BOEY İMZALADI
G.Saray’la 4 yıllık sözleşme imzalayan Boey, “Burada olmak muhteşem bir duygu. Kendimi tekrardan doğmuş gibi hissediyorum” dedi. 20 yaşındaki sağbek için Rennes kulübüne 1 milyon Avro bonservis ödenecek. Galatasaray temmuz ayı divan kurulu toplantısı bugün saat 15.00’te yapılacak. Başkan Burak Elmas, ilk divan kurulunda camiaya bilgi verecek. Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında yarın oynanacak PSV maçı öncesi bugün saat 17.00’de basın toplantısında konuşacak.
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