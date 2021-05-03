Şarkıcı Billie Eilish, İngiliz Vogue dergisine konuştu: "Her yaş grubu cinsel anlamda uygunsuz davranışlarla karşılaşıyor"

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 13:45

Grammy ödüllü 19 yaşındaki şarkıcı Billie Eilish, İngiliz Vogue dergisine kapak oldu. Genç şarkıcı, yaptığı söyleşide cinsel istismarla ilgili "Her yerde" dedi.

Yetişkin olmayan biriyle yaşı daha büyük biri arasındaki bir istismar ilişkisini anlatan yeni single'ı Your Power'dan bahseden Eilish, kendi yaşıtları da dahil olmak üzere tüm yaş gruplarının bir şekilde cinsel uygunsuz davranışlarla karşılaştığını söyledi.

"Bu şarkı tek bir kişi hakkında değil" diyen Eilish, "Müzik endüstrisiyle ilgili olduğunu düşünebilirsiniz ama hayır, bu her yerde yaşanıyor. Böyle kötü bir deneyim geçirmeyen tek bir kız ya da kadın tanımıyorum" diye devam etti.

Eilish sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kim olduğunuz, hayatınızın ne durumda olduğu, çevrenizi kimlerden oluşturduğunuz, ne kadar güçlü, zeki olduğunuz fark etmiyor. İstismar edilebilirsiniz. Güçlü ve iradeli kızlar da kendilerini 'Aman tanrım ben kurban mıyım?' dedikleri durumlarda buluyorlar."

Bol kıyafetleriyle tanınan Eilish söyleşide beden olumlama hakkında da konuştu. Vogue dergisi için kendi tarzından farklı bir stil tercih eden Eilish "Bedeninizi, teninizi göstermek ya da göstermemek sizin saygınlığınızı değiştiremez. Her şey sizin nasıl iyi hissettiğinizle alakalı. Ameliyat olmak istiyorsanız, olun. Sizi iri gösterdiğini düşündükleri bir kıyafet mi istiyorsunuz, giyin. İyi göründüğünüzü düşünüyorsanız iyi görünürsünüz"

MARILYN MONROE'YA BENZETİLDİ

Her zaman giydiği bol kıyafetli tarzıyla tanınan 19 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı, bu sefer Vogue dergisi için verdiği pozlarda, tarzıyla Hollywood’un efsane ismi Marilyn Monroe’ya benzetildi. Eilish, dikkat çekici değişimiyle ilgili olarak, “Kendimi daha fazla kadın gibi hissediyorum” dedi.