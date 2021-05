Sanatta bu hafta

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00

FESTİVALDE BU HAFTA FİLMLERİ...

İstanbul Film Festivali’nde uluslararası festivallerden merakla beklenen dokuz film, 6-16 Mayıs tarihlerinde filmonline.iksv.org’da çevrimiçi olarak gösterilecek. Mayıs Gösterimleri arasında 2021 Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı-En İyi Yardımcı Oyuncu Ödülü kazanan, Bence Fliegauf’un Orman - Seni Her Yerde Görüyorum, yine Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı-Jüri Ödülü kazanan Bay Bachmann ve Sınıfı, Sundance’ten İzleyici Ödüllü belgesel Ateşle Yazmak, Fildişi Sahili’nin kısa listeye kalan Oscar adayı Kralların Gecesi ve Pedro Almodóvar’ın Jean Cocteau’nun aynı oyunundan uyarladığı iki filmi, İnsan Sesi ve Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar da yer alıyor.

ŞEHİR TİYATROLARI’NDA ONLİNE ETKİNLİKLER

İBB Şehir Tiyatroları’nda bu hafta 8 Mayıs Cumartesi günü 15.00’te, Bahtiyar Engin ile “Role Hazırlık Atölyesi” yapılacak. Oyunculuk mesleğinde, bir oyuncunun role hazırlanma teknikleri, nelere dikkat etmesi gerektiği, karakter okuma ve değerlendirme gibi belirli çalışmalar bu atölye çerçevesinde katılımcılarla paylaşılacak.

ALTI FARKLI ŞEHİRDE EŞZAMANLI SERGİ

Dünyanın farklı yerlerinde, mekâna duyarlı sergiler düzenleyen kültürler-arası sanat kuruluşu Protocinema’nın düzenlediği Birçok Yerde Birkaç Kişi (A Few In Many Place) başlıklı grup sergisi 7 Mayıs tarihinde tüm dünyada başlıyor. Pandemi nedeniyle tam kapanma yaşanmasıyla birlikte serginin İstanbul ayağı ise 24 Mayıs-21 Haziran tarihlerinde gezilebilecek.

“Birçok Yerde Birkaç Kişi”, Bangkok, İstanbul ve New York’ta, toplu araştırma ve yeniden öğrenmenin yanı sıra şiddet döngülerini ortadan kaldıracak bir araç olan imaja odaklanacak. Sergisinin küratörlüğünü Mari Spirito ve Abhijan Toto üstleniyor.

MAYIS GÖSTERİMLERİ

- 6 Mayıs Perşembe 21.00 - 11 Mayıs Salı 21.01

Dünyanın En Güzel Oğlanı / The Most Beautiful Boy in the World / Kristina Lindström, Kristian Petri

- 7 Mayıs Cuma 21.00 - 12 Mayıs Çarşamba 21.01

Kralların Gecesi / La Nuit des Rois / Night of the Kings / Philippe Lacôte

- 8 Mayıs Cumartesi 21.00 - 13 Mayıs Perşembe 21.00

İnsan Sesi / The Human Voice / Pedro Almodóvar.