16 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:30

Şarkıcı Irmak Arıcı, geçtiğimiz gün trafikte tartıştığı bir yurttaşın suratına tükürmüştü. Arıcı'nın bu hareketi kamuoyu tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.



Tepkiler sürerken, genç şarkıcı bu kez de sahnedeki görüntüleriyle gündeme geldi. Gece kulübünde sahne alan Irmak Arıcı, şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu. Genç şarkıcının, garip davranışlarından sonra sahneden indirildiği iddia edildi.

Peş peşe gelen iddialar sonrası yurttaşlar 'Irmak Arıcı kimdir?' sorusunu sorgulamaya başladı. Peki adı şu sıralar adı gündemden düşmeyen şarkıcı Irmak Arıcı kimdir?

IRMAK ARICI KİMDİR?

Irmak Arıcı, 31 Temmuz 1998 tarihinde Çankırı'da dünyaya geldi.



"Gece Gibi Gönlün" ve ardından Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkılarıyla tanındı. "Mühür", müzik listelerinde 1. sıraya yerleşti.



Ceceli ile düet yaptığı 'Mühür' isimli parça ile dikkatleri üzerine çeken Irmak Arıcı, 2019 yılından bu yana müzik piyasalarında yer alıyor.



DİSKOGRAFİ

Single

"Gece Gibi Gönlün" (2019)

"Mühür" (Mustafa Ceceli ile) (2019)

"Mevzum Derin" (2019)

"Kula Bela" (2020)

"Gün Ağarmadan" (Mustafa Ceceli ile) (2020)

"Yağmurum Ol" (2020)

"Söz Yaşları" (2020)

"Mahşer" (Taladro ile) (2020)

"Sonum Olur" (2021)

"Güya" (2021)

"Bizim Çocuklar" (Mustafa Sandal, Eypio ve Derya Uluğ ile) (2021)

"Yallah" (2021)

"Toparlanmam Lazım" (Kerim Araz ile) (2021)

"Gözyaşlarım Saklılar" (Taladro ile) (2021)

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