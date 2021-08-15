Tartıştığı sürücünün yüzüne tükürmüştü: Şarkıcı Irmak Arıcı bu kez sahnedeki görüntüleriyle gündeme geldi
Geçtiğimiz günlerde trafikte tartıştığı kişinin yüzüne defalarca tüküren şarkıcı Irmak Arıcı, bu kez sahnedeki görüntüleriyle gündeme geldi. Gece kulübünde sahne alan Irmak Arıcı, şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu. Genç şarkıcının, garip davranışlarından sonra sahneden indirildiği iddia edildi.
Şarkıcı Irmak Arıcı, geçtiğimiz gün trafikte tartıştığı bir yurttaşın
suratına tükürmüştü. Arıcı'nın bu hareketi kamuoyu tarafından büyük tepkiyle
karşılanmıştı.
Dün akşam Karasu’da sahne alan genç şarkıcı, sahnedeki garip görüntüleriyle
gündeme geldi. Arıcı, hareketsiz bir şekilde sahnede kaldı.
Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına adeta şok yaratan
Irmak Arıcı’nın sahnede neden kendisini kaybettiği anlaşılmadı.
Konser meydanında bulunan hayranlarının iddialarına göre
Irmak Arıcı, kısa süre sonra sahneden indirildi.
Irmak Arıcı, ve mekan yönetimi konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
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