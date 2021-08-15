Tartıştığı sürücünün yüzüne tükürmüştü: Şarkıcı Irmak Arıcı bu kez sahnedeki görüntüleriyle gündeme geldi

Geçtiğimiz günlerde trafikte tartıştığı kişinin yüzüne defalarca tüküren şarkıcı Irmak Arıcı, bu kez sahnedeki görüntüleriyle gündeme geldi. Gece kulübünde sahne alan Irmak Arıcı, şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu. Genç şarkıcının, garip davranışlarından sonra sahneden indirildiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2021 Pazar, 18:01
Tartıştığı sürücünün yüzüne tükürmüştü: Şarkıcı Irmak Arıcı bu kez sahnedeki görüntüleriyle gündeme geldi
Abone Ol google-news

Şarkıcı Irmak Arıcı, geçtiğimiz gün trafikte tartıştığı bir yurttaşın suratına tükürmüştü. Arıcı'nın bu hareketi kamuoyu tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Dün akşam Karasu’da sahne alan genç şarkıcı, sahnedeki garip görüntüleriyle gündeme geldi. Arıcı, hareketsiz bir şekilde sahnede kaldı.

Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına adeta şok yaratan Irmak Arıcı’nın sahnede neden kendisini kaybettiği anlaşılmadı.

Konser meydanında bulunan hayranlarının iddialarına göre Irmak Arıcı, kısa süre sonra sahneden indirildi.

Irmak Arıcı, ve mekan yönetimi konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler