Şarkıları Türkiye'de de söylenen Yunanistan’ın efsane şarkıcısı Tolis Voskopoulos yaşamını yitirdi
Yunanistan'ın efsane şarkıcısı Tolis Voskopoulos, doğum gününe birkaç gün kala yaşamını yitirdi. Voskopoulos'un birçok eseri Türkiye'de de söyleniyordu.
Yunanistan’ın dünyaca ünlü efsane şarkıcılarından ve pentagramın kralı olarak bilinen 81 yaşındaki Tolis Voskopoulos yaşamını yitirdi.
Yakın zamanda ciddi sağlık sorunları olan sanatçı, Atina hastanesinin yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.
Geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenilen Voskopoulos içini memleketi Pire’de geniş katılımlı cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.
YUNAN MÜZİĞİNİN EFSANESİYDİ
Tolis Voskopoulos, modern Yunan müziğinin efsanelerinden biriydi. Ayrıca birçok filmde rol aldı ve Atina'daki Tiyatro'da oynadı. Voskopoulos'un en büyük teatral hitlerinden biri, Zoe Laskari ile birlikte oynadığı Oi Erastes tou Oneirou (Dream Lovers) idi.
Voskopoulos, eski bakan Antzela Gerekou ile evliydi.
'PRENS' ADINI TAKMIŞLARDI
Tutkulu ve romantik şarkılarıyla tanınan Voskopoulos, Yunan müzik tarihinin en önemli şarkıcılarından biriydi ve açık ara en 'ticari' şarkıcısıydı.
1960'larda şarkıcılık kariyerine ilk başladığında, stili, performansı ve giyimi nedeniyle hayranları ona “Prens” adını takmıştı. Yunanistan basınına göre, Yunanlıların müziğini ya çok sevdiği ya da hiç dinlemediği bir sanatçıydı. Voskopoulos için 'orta yol yoktu'.
ALBÜMLERİ
- 1967: Doukissa & Voskopoulos – Anamnisis
- 1968: Agonia
- 1970: Adelphia Mou, Alites, Poulia
- 1970: Se Iketevo
- 1971: Mia Agapi
- 1972: Stigmes Agapis
- 1972: Tolis Voskopoulos (Stichimatizo)
- 1973: As Imaste Realiste
- 1974: Marinella & Voskopoulos
- 1974: Marinella & Tolis Voskopoulos - Ego Ki' Esy
- 1975: Ego Ti Eho Ke Ti Tha 'Ho
- 1976: Smyrneika Ke Laika
- 1976: Otan Tragoudo
- 1977: Ine To Kati Pou Meni
- 1977: I Anamnisis Xanagyrizoune
- 1978: Tragouda Theatrine!
- 1979: Mera Nihta Pantou
- 1980: 80
- 1981: Kardia Mou Moni
- 1982: Den Thelo Na Thimame
- 1983: Eisai Dikia Mou
- 1984: O Tolis Voskopoulos Tragouda Manoli Chioti (Perasmenes Mou Agapes)
- 1985: Tote
- 1985: Tora
- 1986: Ametrita Giati
- 1987: 16 Ap' Ta Oraiotera Tragoudia Mou
- 1987: Atelioto Erotiko Taxidi
- 1988: I Megaliteres Epitihies
- 1989: I Megales Epitihies
- 1989: I Megaliteres Epitihies No. 2
- 1990: Tolis Voskopoulos Gia Panta
- 1990: Na Kanoume Enan Erota Olo Trela
- 1990: Oli I Alithia
- 1991: Stazeis Erota
- 1993: Konta Sou Ego
- 1995: Anepanaliptos
- 1996 Matia Feggaria
- 1998: Irthes San Oniro
- 1999: I Nichta Gemise Fos
- 2000: Ta Erotika
- 2001: Live 2000 – 2001
- 2002: I Sosti Apantisi
- 2003: Kali Sou Tichi
- 2005: Antitheto Revma
- 2006: Stis Zois Mou Tis Strates
- 2007: Na Me Koitas Sta Matia
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