Şarkıları Türkiye'de de söylenen Yunanistan’ın efsane şarkıcısı Tolis Voskopoulos yaşamını yitirdi

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 13:35

Yunanistan’ın dünyaca ünlü efsane şarkıcılarından ve pentagramın kralı olarak bilinen 81 yaşındaki Tolis Voskopoulos yaşamını yitirdi.

Yakın zamanda ciddi sağlık sorunları olan sanatçı, Atina hastanesinin yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenilen Voskopoulos içini memleketi Pire’de geniş katılımlı cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.

YUNAN MÜZİĞİNİN EFSANESİYDİ

Tolis Voskopoulos, modern Yunan müziğinin efsanelerinden biriydi. Ayrıca birçok filmde rol aldı ve Atina'daki Tiyatro'da oynadı. Voskopoulos'un en büyük teatral hitlerinden biri, Zoe Laskari ile birlikte oynadığı Oi Erastes tou Oneirou (Dream Lovers) idi.

Voskopoulos, eski bakan Antzela Gerekou ile evliydi.

'PRENS' ADINI TAKMIŞLARDI

Tutkulu ve romantik şarkılarıyla tanınan Voskopoulos, Yunan müzik tarihinin en önemli şarkıcılarından biriydi ve açık ara en 'ticari' şarkıcısıydı.

1960'larda şarkıcılık kariyerine ilk başladığında, stili, performansı ve giyimi nedeniyle hayranları ona “Prens” adını takmıştı. Yunanistan basınına göre, Yunanlıların müziğini ya çok sevdiği ya da hiç dinlemediği bir sanatçıydı. Voskopoulos için 'orta yol yoktu'.

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