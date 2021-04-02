Saros Körfezi’nde çalışmalar yargı sürecini beklemiyor, yurttaşlara tutanak imzalatıldı

02 Nisan 2021 Cuma, 04:00

BOTAŞ, Saros Körfezi’ne doğalgaz taşıyacak gemiler için yaklaşık 270 metre uzunluğunda bir iskele dolgu platformu ve kara boru hattı inşa ediyor. Proje, yargı süreci ve bölge sakinlerinin itirazlarına karşın devam ediyor. Geçen ayın başında bazı arsa sahibi yurttaşlara projenin yüklenici firması tarafından tutanak imzalatıldı. Tutanakta özetle “yapımı devam eden proje kapsamında Keşan’na bağlı Sazlıdere köyünde 16 parselden geçecek olan boru hattı ve servis yolu çalışmalarından dolayı arsada iki yıl içerisinde doğacak zarar karşılanmış olup arsa sahipleri açısından herhangi bir şikâyet gerektirecek durum kalmamıştır. İki yıl sonra, oluşturulan servis yolu kaldırılacak ve arsa eski halinde sahiplerine teslim edilecektir” denildi.

‘ZARAR VERİLİYOR’

Tutanağı ve proje çalışmalarını gündeme getiren Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, “Saros Körfezi FSRU limanı projesinde, BOTAŞ şirketinin hukuksuzluğu, yasa tanımazlığı ve keyfiyeti katlanarak devam ediyor. Yargı kararını beklemeden, bilim insanlarının karşı görüşlerine rağmen çevreyi geri döndürülemez bir şekilde talan ederek, inşaatı hızla ilerletiyorlar” dedi. Sazlıdere köyü yolu üzerindeki şantiyeden inşaat alanına gitmek üzere Kara boru hattına paralel 15-20 metre genişliğinde yol yapıldığını söyleyen Karagöz, “Yapılan yol ile tarım arazileri ve orman alanlarına geri dönüşü mümkün olmayacak zararlar verilmiş ve veriliyor. Arazi sahiplerine, inşaatın tamamlaması hedeflenen iki yıllık süre için herhangi bir tebligat yapılmadan ve acil kamulaştırma kararı olmadan işgal edilen ve büyük zararlar verilen yerler için kendilerine bir miktar bedel ödeneceğine dair düzenlenen beş satırlık tutanağa imzalar attırılıyor. BOTAŞ’ın iki yıl sonra yol yapımında kullandığı ve büyük zararlar verdiği arazileri eski haline nasıl döndüreceği tam bir muammadır. Çünkü yol geçirme amaçlı işgal ettiği verimli tarım arazilerinin üzerindeki verimli toprağı sıyırmadığı ve saklamadığı görülmektedir” diye konuştu.

DEĞERİNİN ÇOK ALTINDA...



Bölgede arazi sahibi Mehmet Zeybek de proje çalışmalarının son hız devam ettiğine ve çalışmalardan rahatsız olduğuna dikkat çekti. Zeybek, “Benim tarlama kamulaştırma yapıldı ve yol geçti. Acele kamulaştırmadan hesabıma yatan parayı itiraz edip almadım çünkü değerinin çok çok altında fiyat biçtiler” dedi.

