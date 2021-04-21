Saros Körfezi'ndeki talana tepki: BOTAŞ’ın bir an önce körfezden çıkmasını istiyoruz

21 Nisan 2021 Çarşamba, 11:41

Saroz Körfezi’nde onlarca bilirkişinin hazırladığı rapora rağmen ÇED olumlu kararı verilen ve hakkında iptal davası devam eden Saros FSRU Gemi İskelesi projesi inşaatı bölgeyi tahrip ederek devam ediyor.

BOTAŞ tarafından yapılan projeye ilişkin bölgede yaşayan yurttaşlar ise projeyi durdurmakta kararlı.

Son olarak Saros Gönüllüleri ve Keşan Kent Konseyi ortak bir açıklama yaparak imza kampanyası başlattı.

Söz konusu kampanya açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"215 gün oldu. Saros FSRU Liman ve boru hattını alelacele yapmak için bilimsel bilirkişi raporlarına rağmen Saros körfezinin denizine, kıyısına, ormanına, canlı yaşamına kast edilerek, arazi sahipleri ve köylülerin mülkiyet haklarını çiğneyerek, BOTAŞ tarafından FSRU inşaatı başlatılalı...

Bizler bu süreçte bilime ve bu kampanya sayesinde onbinlerce imzadan oluşan halkın gücüne inanıp, güç aldık ve almaya devam ediyoruz.

"SAROS FSRU ÇALIŞMASININ HAKSIZLIĞI KESİNLEŞMİŞTİR"

16.04.2021 günü Edirne İdare Mahkemesinde süren 1.ÇED iptal davamıza sunulan Ek Bilirkişi raporuyla BOTAŞ'ın sadece dış ticaret için Saros Körfezini kurban etmesinin bilime ve hukuka aykırılığı dördüncü defa bilimsel olarak ispatlanmıştır. SAROS FSRU çalışmasının haksızlığı kesinleşmiştir.

BOTAŞ bir kamu kurumu olarak 4 ayrı mahkeme bilirkişi raporuna uymak, Anayasa'daki Hukukun Üstünlüğüne itaat etmek zorundadır.

Keşan Kent Konseyinin desteğiyle yürütülen süreçte Saros Gönüllüleri; hukuka, bilime saygıyla ve salgın önlemlerine uyarak, vandallıkla ilerleyen proje karşısında, her kesilen ağaçla ve her kepçe darbesiyle canımız acıyarak hızla devam eden inşaata karşı, tüm görsel ve yazılı mecralarda farkındalık yaratmaya çalışarak kamuoyunun dikkatini sürekli bu bölgesel yıkıma, yok edilişe çektik.

Artık son düzlükteyiz. Yurdun dört bir yanındaki milyonlarca Saros Gönüllüsü ve doğa severler, nefeslerimizi tuttuk, bilirkişi raporları çerçvesinde, Edirne İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma ve ÇED raporunun ve ÇED Olumlu kararının yürütmesinin durdurulması veya direkt iptal kararı vermesini bekliyoruz.

BOTAŞ’ın Saros kıyılarına, tarım arazilerine verdiği zararı düzelterek, bir an önce körfezden çıkmasını istiyoruz."