Satılık oteller, fabrikalar patladı

05 Mart 2021 Cuma, 07:47

Türkiye’de yıllardır devam eden ekonomik kriz, pandeminin etkisiyle tırmanışa geçti. Yüzlerce işçinin çalıştığı fabrika, atölye ve büyük işletmeler tek tek kapandı. İşçi alacaklarını ve borçlarını ödemeyen işletme sahipleri çareyi fabrikalarını ve arsalarını satmakta buldu. Ege Bölgesi’nde, 700 bin ile 40 milyon arasında değişen rakamlar ile fabrikalar satılığa çıkarıldı. Binlerce ev, arsa, dükkân ve gayrimenkul ise ödenemeyen krediler ve borçlar yüzünden bankalar tarafından icra yoluyla satılmayı bekliyor.

150’YE YAKIN OTE SATILIYOR

Bir yıldır süren koronavirüs salgını turizm sektörünü de etkiledi. Fabrikalar ardından, aralarında 5 yıldızlı otellerin de bulunduğu turistik tesisler de birer birer sahipleri tarafından satışa çıkarıldı.

İzmir merkez ve Çeşme ilçelerinde 25, Fethiye, Bodrum, Datça, Marmaris 70, Aydın’ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde 10 turizm tesisi satışa çıktı. Balıkesir’de 16, Çanakkale’de 4 ve Manisa’da bir otel sahipleri tarafından ilan verilerek satılıyor.

Türkiye’nin üretim ve sanayi üssü olarak yer alan, ihracatın liderlerinden olan Ege Bölgesi’ndeki fabrikalar ve atölyeler ekonomik kriz, ihracatın azalması ve sektörün daralması gibi nedenlerden dolayı satışa çıkarıldı. Hemen hemen her organize sanayi bölgesinde satılık fabrika ilanları görmek mümkün. “Satılık” ilanlarının asıldığı fabrikalar internet ve emlakçılar üzerinden de satılığa çıkarıldı.

Alıcı bekleyen fabrikaların çoğunun malzemeleri, cihazları ve makineleri ise parça parça satılmaya çalışılıyor. Aldığı kredileri ödeyemeyen birçok fabrika ve otele ise bankalar aracılığıyla haciz geldi. Onlarca işletme icradan satılmayı bekliyor. Emlakçılar ve internet siteleri üzerinden satılık fabrikalar ise ağırlıklı olarak Kemalpaşa, Torbalı, Çiğli, Bornova, Menderes ve Menemen’de yer alıyor.

Ege Bölgesi’nde çalışan 50 fabrika sahibi tarafından satılması için ilan verilirken, 100’ü aşkın kapatılan fabrikaların arsaları, atölyeleri ve büyük sanayi kuruluşları ilanlar ile satılmayı bekliyor.