Savcılıktan Emekli Amiral Ergun Mengi için tutuklama talebi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmasında Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2021 Pazartesi, 23:54
Savcılıktan Emekli Amiral Ergun Mengi için tutuklama talebi!
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104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye imza attıkları için gözaltına alınan 10 amiralin ifade işlemleri sona ermişti. Amiral Ergun Mengi hakkında tutuklama talebi ile Nöbetçi Suç Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği bildirildi.

Emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada savcılık, serbest bıraktığı 13 şüpheli için sulh ceza hakimliğinden adli kontrol talep etti. 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye imza attıkları için gözaltına alınan 10 amiralin ifade işlemleri sona ermişti.

Amiral Ergun Mengi hakkında tutuklama talebi ile Nöbetçi Suç Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği bildirildi.

Diğer 13 emekli amiral için ise adli kontrol talep edildi.

Emekli amirallerin sevk kararının ayrıntıları şu şekilde:


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