Emekli amiraller adliyeye sevk edildi
Emekli 14 amiralin ifade işlemi tamamlandı. Emniyet'te ifade veren 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi.
Emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat, bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak ifadelerini verdi. Geçen cuma günü gözaltı süreleri 4 gün uzatılan emekli amiraller Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal'ın da ifade işlemleri tamamlandı.
14 emekli amiral, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
104 emekli amiral Montrö tartışmaları üzerine bir metin kaleme almıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatımıştı. Soruşturma kapsamında emekli amiraller Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmıştı.
Emekli amirallerin, geçen perşembe günü sevk edildikleri adliyede, gözaltı sürelerinin 4 gün uzatılmasına karar verilmişti. Emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat da ifade vermek üzere Ankara'ya gelmişti.
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