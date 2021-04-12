Gözaltındaki emekli amirallere ‘AYM yolu’ gösterildi

12 Nisan 2021 Pazartesi, 02:00

Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Montrö tartışmaları ve “cüppeli amiral” hakkında açıklama yapan emekli amirallere ilişkin Ankara Barosu’na başvurdu. “Soruşturmada birçok hukuka aykırılık yaşandığını” vurgulayan Eminağaoğlu, soruşturma koşulları oluşmamasına karşın toplu düşünce açıklamasının bir soruşturmaya konu edildiğini; gözaltı koşulları oluşmamasına karşın 10 emekli amiral hakkında gözaltı işlemi yapıldığını kaydetti. “Gözaltına alınan amiraller, FETÖ suçlaması ile gözaltına alınanlarla birlikte iki kişilik odalara konulmuş, bu durum psikolojik yıpratma boyutuna varmıştır” diyen Eminağaoğlu, “Gözaltında görüşme koşulları genel olarak sağlıksız, bekletilerek ve müdahaleci, sınırlı, hatta yer yer engellenerek gerçekleştirilmekte. Sağlıklı hukuksal yardım sağlanamamaktadır” ifadelerini kullandı.

‘SORUŞTURMAYA MÜDAHALE’

Yargıtay ve Danıştay başkanlıkları ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “soruşturmaya müdahale niteliğinde açıklamalar yaptığını” vurgulayan Eminağaoğlu, “Bu durum soruşturmaya müdahale niteliğine dönüşmüş, soruşturma adli mercilerin elinden çıkmıştır” dedi. Eminağaoğlu, el koyulan dijital materyallerin imajının alınmadığına da işaret ederken, gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin yapılan dinleme oturumuna dikkat çekti. Eminağaoğlu, “Müdafilerin hiçbir beyanı karara bağlanmamış, ‘Bu konuda dileyen şüpheli veya müdafi AYM’ye başvurabilir’ şeklinde incelemeyi yapan hâkimlik tarafından sözlü beyanda bulunularak, gözaltı süresinin uzatılması, hâkim incelemesi, bir şeklin ifasının ötesine geçmemiştir” ifadelerini kullandı. Yaşanan aykırılıkların giderek arttığını vurgulayan Eminağaoğlu, “soruşturmanın önem ve değeri, yaratılan hukuka aykırılıklarla hukuk devleti yönünden büyük sorunların ortaya çıkmaması, hukuksal sorunların izlenmesi, etkili hukuksal yardım, hukukun üstünlüğüne gölge düşmeyecek çerçevede işlemlerin sürdürülmesi, kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesi” amacıyla baro bünyesinde bir birim oluşturulması talebinde bulundu.

EMEKLİ AMİRALLERİN SAVCILIĞA SEVKİ BEKLENİYOR

Emekli amirallerin Montrö tartışmaları ve “cüppeli amiral” hakkında 4 Nisan’da yaptıkları ortak bildiriye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal, 5 Nisan sabahı gözaltına alınmıştı. Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ise “yaş durumları” nedeniyle ifadeye çağrılmıştı. 4 günlük gözaltı süresinin uzatılmasının ardından ifadeler önceki gün akşam saatlerinde alınmaya başladı. İfadelerin tamamlanması dün de sürdü. Bugün, ifadeye çağrılan 4 emekli amiralin de ifadelerinin alınması ile gözaltındaki amirallerin savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

Ayrıca, ifadelerin bugün tamamlanması ile birlikte savcılığa sevk edilecek amirallerin, buradaki ifadelerinin ardından adli kontrol talebiyle serbest bırakılması için mahkemeye sevk edilebileceği, “tutuklama talep edilmesinin ise düşük ihtimal olduğu” vurgulanıyor. Savcılığın, mahkemeye sevk etmeden de serbest bırakma yetkisinin olduğu ancak “gözaltı sürecinin yaşanması nedeniyle bu ihtimalin de düşük olduğuna” dikkat çekiliyor.

‘İNSANLIĞA SIĞAR MI?’

Öte yandan, Cem Gürdeniz’in eşi Rengin Gürdeniz, gönderilen kitapların gözaltındaki emekli amirallere verilmediğini belirtti. Gürdeniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şunu merak ediyorum, gözaltı süresi içinde kitap okumayı yasaklamak, gönderilen kitapları onlara vermeyi reddetmek insanlığa sığar mı” sorusunu yöneltti.