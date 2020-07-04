Savunma Bakanı Akar ile Genelkurmay Başkanı Güler Trablus’ta temaslarda bulundu

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

Akdeniz’de etkinlik mücadelesinin kilit noktalarından Libya’da ateşkes ve siyasi çözüm yönünde çabalar ağır aksak ilerlerken Ankara, Trablus yönetimine destek mesajını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler dün Libya’ya gitti. Aynı gün Ankara destekli Ulusal Uzlaşı Hükümeti’ne (UUH) karşı savaşan Hafter cephesine yakın Rusya’dan da Libya’daki büyükelçiliğin yeniden faaliyete geçirilmesine karar verildiği açıklaması geldi.

Türk heyetin ziyaretinin UUH ile varılan “Güvenlik, Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası” kapsamındaki faaliyetleri incelemek üzere yapıldığı belirtildi. Akar ve Güler için Mitiga Havaalanı’nda askeri tören düzenlendi. UUH Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Abdullah en Nemruş, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş Şerif, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Abdulhakim Abuhalia ile Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen’in de yer aldığı yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, tören kıtasını selamladı.

Ardından Akar ve Güler, mutabakat kapsamında oluşturulan Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı’nı ziyaret etti.

‘HEZİMETE UĞRAYACAKLAR’

Akar, Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı’nda Türk ve Libyalı askerlerle bir araya geldi. Libya Ordusu Batı Harekât Dairesi Komutanı Usame Cuveyli ile de görüşen Akar ve Orgeneral Güler, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Akar, “Bugün de yarın da sizlerin yanınızda olduğumuzu, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları kapsamında Libyalı kardeşlerimiz için yapılması gereken ne varsa yapacağımızı bilmenizi istiyorum. Haklısınız, kazanacaksınız, biz buna inanıyoruz. Diğerleri haksızlıklarının karşılığını muhakkak alacaklar. Onlar ve onları destekleyenler de kaybedecek, hezimete uğrayacaklar” ifadelerini kullandı.

Trablus yönetimiyle ilişkiler çerçevesinde 17 Haziran’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan Libya’yı ziyaret etmişti. Temaslarda Türk şirketlerinin Libya’daki altyapı ve petrol konularındaki çalışmaları, yatırımlarının da ele alındığı haberleri gündeme gelmişti. Türkiye ile UUH arasında Kasım 2019’da “güvenlik ve askeri işbirliği ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması” konularında mutabakat muhtıraları imzalanmıştı. Bu adıma Yunanistan, Fransa başta olmak üzere Avrupa Birliği’nden tepki gelmişti.

MİSYON ŞİMDİLİK TUNUS’TA

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, ülkenin doğusunu elinde tutan Halife Hafter güçlerini destekleyen Tobruk’taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile görüştüğü bildirildi. Interfax’ın haberine göre Lavrov, “Libya Büyükelçiliği’nin çalışmalarının yeniden başlatılması kararı aldık. Temsilciliğin başında Maslahatgüzar Camşed Boltayev olacak” dedi.

Lavrov, Boltayev’in şimdilik Tunus’ta olacağını, ancak Rusya’yı Libya’nın her yerinde temsil edeceğini vurguladı. Libya’da çatışmaların durdurulması ve taraflar arasında diyaloğun başlatılmasının önemine işaret etti. Lavrov, Türkiye’nin tepki gösterdiği Kahire Bildirgesi’ne destek verdikleri mesajını da yineledi. Rusya, Ekim 2013’te Trablus’taki elçiliğe silahlı grubun saldırısı sonrasında diplomatlarını geri çekmişti.

‘ABD HAFTER CEPHESİYLE GÖRÜŞTÜ’

Washington yönetiminin, Hafter liderliğindeki “Libya Ulusal Ordusu” temsilcileriyle görüştüğü, Rus özel güvenlik şirketi Wagner ile olan ilişkileri ve petrol sahalarını kapatma girişimleri konusunda uyardığı belirtildi. “Bunun, ABD ve Libya’nın çıkarlarına aykırı olduğu” mesajı verildiği aktarıldı.

AA’nın, ABD Dışişleri Bakanlığı’na dayandırdığı haberinde, geçen çarşamba ABD’li bir heyet ve Hafter temsilcilerinin video konferans üzerinden bir görüşme yaptığı kaydedildi. Libya’da taraflar arasında ateşkesin sağlanması, BM arabuluculuğunda görüşmelere dönülmesinin öneminin vurgulandığı ifade edildi.