Savunmaya Özgürlük Komisyonu, ölüm orucundaki avukatların durumuna dikkat çekti

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 06:00

Savunmaya Özgürlük Koordinasyonu, ölüm orucundaki avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın durumuna dikkat çekmek amacıyla Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi önünde basın açıklama gerçekleştirdi.

Dün sabah saatlerinden itibaren aileler, adliye önünde nöbet tutmaya başladı. Nöbete Halkevleri, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) İstanbul Temsilcisi Ümit Efe ve farklı illerinden gelen avukatlar destek verdi.

Şanlıurfa Barosu, Gaziantep Barosu, Adana Barosu ve Ankara Barosu temsilcileri de basın açıklamasını destekledi. Basın açıklamasını Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Merkez Sekreteri Nergis Tuğba Aslan okudu. Aslan, Timtik ve Ünsal’ın ölüm orucunda kritik seviyeyi aştığını hatırlatarak şunları söyledi: “Açlık grevi eylemlerini 5 Nisan’dan bu yana ölüm orucuna dönüştürerek sürdüren Av. Ebru Timtik, bugün (dün) itibarıyla eyleminin 215. gününde, Av. Aytaç Ünsal ise 184. günündedir. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, 18 meslektaşımız hakkında vermiş olduğu mahkumiyet kararının hukukla ilgisi yoktur. Yargılama süresince, neredeyse tüm usul kuralları yerle bir edilerek tesis edilen mahkeme kararının siyasi olduğu tüm hukuk camiasının malumudur. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapor ve akabinde gelişen sürecin içerdiği hukuksuzluklar ise saymakla bitmeyecek düzeye ulaşmış durumdadır” ifadelerini kullandı.

Ölüm orucundaki avukatların rızası dışında herhangi bir müdahalenin suç olduğunu hatırlatan Aslan şöyle devam etti: “Bizler, Ebru ve Aytaç’ı yaşatmaya kararlıyız! Bu hukuksuz karar kaldırılıncaya kadar asla vazgeçmeyeceğimizi, mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Tüm meslektaşlarımızı ve kamuoyunu, Ebru ve Aytaç’ın sesine ses olmak için dayanışmaya, yaşanan hukuksuzluklara ve zorla müdahale işkencesine karşı tavır almaya çağırıyoruz.”

KARARA İTİRAZ

Avukatlar, açıklamanın ardından İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ATK raporunu rağmen Timtik ve Ünsal hakkında verdiği karara itiraz etti. Avukatlar, bir üst mahkeme olan İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuru yaptı.