Sayıştay, açıklanan verileri tartışmalı olan TÜİK’te hesap hataları tespit etti
Sayıştay, açıkladığı ekonomiye ilişkin veriler kamuoyunda tartışma yaratan TÜİK’in kendi hesabında hatalı işlem yaptığını belirledi. TÜİK’in gelir- gider işlemlerinin yanlışlığı nedeniyle 4.7 milyon liralık hata oluştu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son aylarda açıkladığı enflasyon, istihdam gibi resmi ekonomi verileri başta muhalefet olmak üzere kamuoyunda güvenilmez bulunuyor. Muhalefet sözcüleri, söz konusu verilerin yanlış ve makyajlanmış olduğunu dile getirirken Sayıştay'ın TBMM'ye sunduğu TÜİK'in 2019 yılı raporunda kurumun kendi hesaplarını da hatalı tuttuğu ortaya çıktı.
Raporda, TÜİK'in taşınırlara ilişkin düzeltme kayıtlarını hatalı yaptığı belirlendi. Raporda, TÜİK'in taşra teşkilatı olan Adana, Antalya, Bursa, İzmir, Kastamonu ve Konya bölge müdürlüklerinde tesis, makine ve cihazlar ile demirbaşların “maddi duran varlıklar” hesabına borç, “gelirler hesabına” ise alacak kaydı yapılarak muhasebe kayıtlarına hatalı olarak alındığına dikkat çekildi. Raporda, söz konusu hatayı düzeltmek için yapılan işlemde ise “gelirler hesabına borç kaydı” yapılması gerekirken “giderler hesabına” işlem yapıldığı belirlendi. Raporda, ilgili mevzuata atıf yapılarak söz konusu işlem nedeniyle 4 milyon 705 bin 623 TL tutarında hataya sebebiyet verildiği belirlendi. Raporda, “Bu itibarla, taşınmazlara ilişkin düzeltme kayıtlarının Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri çerçevesinde yapılmaması sonucu 2019 yılı mali tablolarında yer alan gelirler ve giderler hesaplarında hataya sebep olunmuştur” denildi.
En Çok Okunan Haberler
- İşte iki kez yaptırılıp yayımlanmayan anket
- İsmail Küçükkaya açıkladı: Fatih Portakal neden bıraktı?
- ABD'den S-400 açıklaması: Son derece endişeliyiz
- Ali Edizer'in önlenemeyen yükselişi!
- Akdeniz Üniversitesi rektöründen Böcek hakkında açıklama
- Verilen ilaçlar hangi ipuçlarını veriyor?
- RTÜK’ten Halk TV'ye yine ceza!
- Komşuları Özgü Namal'ın eşinin ölümünün ardından konuştu
- Akşener'den, İYİ Parti'de yaşanan krize karşı hamle
- AYM Başkanı'ndan 'Özel af' çıkışı
Video Haberler
- Bir anda ortaya çıktı! Hortum paniği kamerada
- Vicdansızlık! Yaşlı adama dehşeti yaşattı
- Mağazada talihsiz an!
- Pazarcıların tekmeli yumruklu yer kavgası kamerada
- Uzaktan eğitim için internet istiyorlar
- Gençlerin oyunu ölümle bitti!
- Yer: Kayseri...Gardıropta halıya sarılı halde yakalandı!
- Toplu ulaşımda dikkat çeken maske uyarısı
- Sürücüleri şaşkına çeviren olay! O anları hemen kaydetti
- Azerbaycan yurttaşının bu görüntülerine beğeni yağdı
En Çok Okunan Haberler
- İşte iki kez yaptırılıp yayımlanmayan anket
- İsmail Küçükkaya açıkladı: Fatih Portakal neden bıraktı?
- ABD'den S-400 açıklaması: Son derece endişeliyiz
- Ali Edizer'in önlenemeyen yükselişi!
- Akdeniz Üniversitesi rektöründen Böcek hakkında açıklama
- Verilen ilaçlar hangi ipuçlarını veriyor?
- RTÜK’ten Halk TV'ye yine ceza!
- Komşuları Özgü Namal'ın eşinin ölümünün ardından konuştu
- Akşener'den, İYİ Parti'de yaşanan krize karşı hamle
- AYM Başkanı'ndan 'Özel af' çıkışı