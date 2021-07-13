Sayıştay geri alın dedi, Emlakbank 694 bin TL’lik tazminatı savundu

13 Temmuz 2021 Salı, 11:49

Albaraka Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcılığı yaparken 2018 yılında Emlakbank Genel Müdürlüğü’ne atanan Deniz Aksu, Emlakbank’ta bir yıl görev yaptıktan sonra görevden alındı. Emlakbank’ta yalnızca bir yıl görev yapan Deniz Aksu’ya bir yıllık çalışması karşılığında 694 bin TL tazminat ödendiği ortaya çıktı. Deniz Aksu döneminde görev yapan ve aynı dönem görevden alınan Genel Müdür Yardımcısı’na ise bir yıl için 217 bin TL tazminat ödendi.



Emlakbank yönetimi; genel müdür maaşının net 51 bin 750 TL olduğunu açıklarken, 18 bin TL’lik yönetim kurulu üyeliği ücreti ile birlikte hesaplandığında aylık 69 bin 750 TL alan Emlakbank Genel Müdürü’nün maaşı Cumhurbaşkanı ile yarışıyor, bakan maaşının iki katını geçiyor.

'BANKA KÜÇÜK MAAŞLAR BÜYÜK'

Sayıştay’ın ödemenin “yersiz” olduğunu belirttiğini ve geri alınmasını istediğini hatırlatan Sertel, Sayıştay’ın bu uyarılarına ve konuyu KİT Komisyonu’nda gündeme getirmelerine rağmen 14 ay için yapılan 694 bin TL’lik ödemenin banka yönetimince savunulmasını eleştirdi.

Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar içerisinde Emlakbank’ın aktif büyüklük açısından son sırada yer aldığını hatırlatan Sertel, “Daha iki yıl önce faaliyet geçmiş olan Emlakbank, 62 olan şube sayısı ve 20.3 milyar TL’lik aktif büyüklüğü ile ülkemiz bankaları içerisinde son sırada yer alıyor. Özel ve kamu bankalarının gerisinde olmasına rağmen yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yönetimine ödenen maaşlara ve 12.5 milyon liralık reklam bütçesine bakıldığında çok daha büyük olan bankaları solladığı görülüyor. Öyle ki banka henüz büyüme evresine girmeden Genel Müdüre neredeyse Cumhurbaşkanı’na eşdeğer maaş verilerek, görevden alınanlara astronomik tazminatlar ödenerek kamu kaynakları kişisel zenginlik yaratmak için kullanılır hale gelmiş. Emlakbank yönetimine tavsiyem; ceplerini değil de önce bankayı büyütmeye odaklansınlar” diye konuştu.

14 AYDA 1.5 MİLYONLUK ÖDEME

Sertel, Emlakbank Genel Müdürü’nün aynı zamanda yönetim kurulu üyesi de olduğunu ifade ederek, “Emlakbank yönetim kurulu üyeliği için ödenen aylık ücret 18 bin TL. Genel Müdürlük görevi için verilen maaş da 51 bin 750 TL. Dolayısıyla Emlakbank Genel Müdürü’nün aylık geliri 69 bin 750 TL. Baktığınız zaman Bakan maaşının iki katı 88 bin lira olan Cumhurbaşkanı maaşına yetişmesine de az kalmış. Dolayısıyla 14 ay görevde kalıp 694 bin TL tazminat ödenerek görevden alınan Deniz Aksu’ya maaş, yönetim kurulu üyeliği ücreti ve tazminat olmak üzere 14 ayda en az 1 milyon 500 bin lira ödeme yapılmış. Bir devlet memuru ölünceye kadar çalışsa da bu paraları alması mümkün değil. Toplumun büyük kısmı açlık sınırının altında yaşarken, gençlerimiz iş bulamazken kamu kaynaklarının bu denli hor kullanılmasını halkımızın vicdanına bırakıyorum” dedi.

SAYIŞTAY GERİ ALIN DEDİ, EMLAKBANK SAVUNDU

Eski Genel Müdür Deniz Aksu’ya verilen 694 bin TL’lik tazminatı “yersiz” olarak niteleyen ve hukuki yollardan geri alınmasını isteyen Sayıştay’ın uyarılarına rağmen yapılan ödemeyi savunan Emlakbank yönetimi tarafından Sertel’e verilen cevapta şöyle denildi:

“…Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına sınırlı yetki tanındığı düşünüldüğünde bu kişilerin işveren vekilliği statüsü tartışmaya açık hale gelmiştir. …Tüm bu açıklamalara ek olarak ilgili kişilere ödenen tazminatlar iş güvencesi kapsamında ödenmemiş olup, bankacılık tazminatı olarak ödenmiştir.”

Öte yandan Sertel’in yönetim kurulu üyelerine ödenen ücret ile birlikte Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcısının aldığı maaşlara ilişkin sorusunu da yanıtlayan Emlakbank yönetimi, “25 Haziran 2021 tarihi itibarıyla Genel Müdürümüze 51 bin 750 TL ve Genel Müdür Yardımcılarımıza 44 bin 678 TL net ücret ödenmektedir. 22 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerinin aylık net ücreti 18 bin TL olarak belirlenmiştir” şeklinde bilgi verdi.