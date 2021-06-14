Bir yıl görev yaptı 694 bin TL tazminat ödendi

14 Haziran 2021 Pazartesi, 17:23

Albaraka Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcılığı yaparken 2018 yılında Emlakbank Genel Müdürlüğü’ne atanan Deniz Aksu, Emlakbank’ta bir yıl görev yaptıktan sonra görevden alındı.

Emlakbank’ta yalnızca bir yıl görev yapan Deniz Aksu’ya bir yıllık çalışması karşılığında 694 bin TL tazminat ödendiği ortaya çıktı. Deniz Aksu döneminde görev yapan ve aynı dönem görevden alınan Genel Müdür Yardımcısı’na ise bir yıl için 217 bin TL tazminat ödendiği iddia edildi.

'TAM 10 GÜN SONRA GERÇEKLEŞİYOR'

Konuya ilişkin açıklama yapan Sertel, ''16 Ağustos 2018 tarihinde genel müdürlük makamına atanan Deniz Aksu, Yönetim Kurulunun 11 Ekim 2019 tarihli kararı ile görevden alınıyor. Genel Müdür'ün yönetim kurulu üyeliğinden istifası ise genel müdürlük görevinden alınmasından tam 10 gün sonra gerçekleşiyor. Bunun üzerine Genel Müdürün 21 Ekim 2019 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa dilekçesinin kabulüne ve görevin sona erdirilmesinden dolayı maksimum brüt dört maaş tutarında tazminat ve işçilik alacaklarının ödenmesi karşılığında anlaşma yapmak üzere, Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar veriliyor.

Genel Müdürlük arabulucuya giderek Deniz Aksu için brüt 694 bin 820 TL, yardımcısı için ise 217 bin 929 TL ödenmesi hususunda anlaşıyor. Ve bu tazminatlar o kişilere ödeniyor. Sayıştay ise 4857 sayılı İş Kanunu ve yerleşik yargı kararlarına göre işveren vekili ve yardımcısı konumunda olan bu kişilere tazminat ödenemeyeceğini vurguluyor ve ödenen tazminatın geri alınmasını istiyor. 15 Haziran Salı günü KİT Üst Komisyonu toplantısında Emlakbank’ı görüşeceğiz. O toplantıda ödenen astronomik tazminatın hesabını ve geri alınıp alınmadığını soracağız'' ifadelerini kullandı.

'ÖDEME YASAYA AYKIRI'

'Aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Deniz Aksu’ya, yönetim kurulu üyesi maaşı (15.000 TL), genel müdür maaşı (bilinmiyor) ve tazminat olmak üzere bir yılda 2 milyona yakın veya daha fazla ücret ödendiğini tahmin ettiğini' belirten Sertel, Türkiye’de hemen hemen hiçbir işte bir yıl için bu kadar yüksek tutarda ödeme yapılmadığını ifade etti.