Sayıştay raporları ortaya çıkardı: Turistler Sağlık Bakanlığı’na 51 milyon TL borç bırakmış
Sayıştay raporuna göre, turistler Türkiye’de tedavilerini yaptırdıktan sonra masraflarını ödemeden ülkelerine döndü.
Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı 2019 Yılı Denetim Raporu'na göre, yanında nakit ve kredi kartı olmayan turistler genellikle acil ve genel poliklinik hizmetlerinden yararlandıktan sonra ödeme yapmadan ülkelerine dönüyor. Sayıştay, Bakanlığın turistlerden alacaklarını takip için kontrol mekanizması kurmadığı uyarısında bulundu.
Türkiye’nin sağlık anlaşması olmayan ülkelerden gelen bu turistlerin özel sigortaları da olmadığı için Sağlık Bakanlığı’nın borcu tahsil etmesi turistlerin bireysel kararına kalıyor.
ANKA'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı hesaplarında turistlerin şimdiye kadar ki borcu 51 milyon 142 bin 303 lira 12 kuruş olarak görünüyor.
BORÇLARI TAHSİL EDECEK MEKANİZMA YOK
Sayıştay raporunda Bakanlığı turistlerin borcunu da yanlış hesapladığı uyarısında bulunuldu. Tespite göre Bakanlık bazı turistlerin borcunu Türkiye vatandaşlarının borcunun olduğu alacaklar hesabına kaydetti.
Sayıştay, raporunda Bakanlığa turistlerin para ödemeden gitmesini önleyecek ve mevcut borçların tahsilini de sağlayacak bir mekanizma kurması uyarısında bulundu.
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