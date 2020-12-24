Sayıştay, raporlarında il özel idarelerine ilişkin çarpıcı tespitlerde bulundu

24 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

Sayıştay Başkanlığı Denetim Raporlarına göre Bartın İl Özel İdaresi, kanuna aykırı bir şekilde sadece doğal afet gibi durumlarda kullanılan pazarlık usulüne göre ihale yaptı.

Bartın İl Özel İdaresi 2019 Sayıştay Denetim Raporu’nda ‘’21/b uygulaması idarenin istekli seçimini kolaylaştırmak ve bu süreçte ona inisiyatif sağlamak amacıyla getirilmiş bir yöntem değildir’’ denildi.

Belediyenin 21/b uygulaması kullanarak pazarlık usulüyle 2019 yılı içerisinde çimento ve yüksek fırın cürufu alım işi ile beton yol malzemeleri alım işi ihalesi yaptığı belirtilen raporda, bu ihalelerin yaklaşık toplam maliyetinin 5 milyon 621 bin 631 lira olduğuna da yer verildi.

Ayrıca raporda ‘’İl Özel İdare bünyesinde yer alan Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin ihalelerde pazarlık usulünün genel bir uygulama haline getirildiği görülmüştür’’ sözleri kaydedildi.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2017 - 2019 yıllarında yapılan 97 adet ihalenin, 75’inin yani yüzde 77’sinin pazarlık usulüyle gerçekleştirildiğine dikkat çekilen raporda 75 ihalenin toplam yaklaşık maliyetinin 26 milyon 405 bin 682 TL olduğu da vurgulandı.

Çanakkale İl Özel İdaresi 2019 Sayıştay Denetim Raporu’nda da mal ve hizmet alımlarının Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen temel ilkelere aykırı olarak öngörülen limit tutarının altında kalacak şekilde kısımlara bölerek gerçekleştirildiği tespit edildi.

Bu ilkeleri aykırı olarak; ihtiyaç sahipleri için evde temizlik hizmeti alımlarının kısımlara bölünerek yıl içinde aynı kişi ve firmalardan toplam 61 defa alım yapıldığına dikkat çekilen raporda bu alımlar nedeniyle aynı kişi ve firmalara toplam 1 milyon 547 bin 454 TL ödeme yapıldığı vurgulandı.

TAŞINMAZLARA SÜRESİZ TAHSİS

Sivas Belediyesi 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda ise mevzuatta tahsis süresinin en uzun 25 yıl olarak belirlenmesine karşın belediyenin kendisine ait 45 taşınmazı süresiz tahsis ettiğine dikkat çekildi.

Raporda yine kendisine ait gayrimenkullerde kira süresi sona ermesine karşın yeniden ihale yapmadan mevcut kira sözleşme süresinin uzattıldığı vurgulandı. Kütahya İl Özel İdaresi 2019 Sayıştay Denetim Raporu’nda da idarenin bazı kamu kurum ve kuruluşlara yapılan taşınmaz tahsislerinde, mevzuatta belirtilen azami süre dikkate alınmadan tahsis işlemlerinin yapıldığı belirtildi. Buna göre idare, kanuna aykırı olarak 24 taşınma tahsisini süresiz yaptı.