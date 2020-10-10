Sayıştay raporu, Ankara Üniversitesi’ndeki usulsüz harcamaları ortaya koydu

10 Ekim 2020 Cumartesi, 06:00

Ankara Üniversitesi’nin mal ve hizmet alımlarını ihale yapmadan şirketlere verdiği ortaya çıktı. Üniversite, ayrıca 9 milyon TL’ye yakın ödeme yaptığı malzemeleri, kurulumunu yapmadan depoya kaldırdı.

Sayıştay’ın Ankara Üniversitesi 2019 yılı denetim raporuna göre, üniversiteye mal ve hizmet alımları yapılırken ihale yapılmadı. Kurum, bu kapsamda bir şirkete usulsüz olarak 222 bin 450 bin TL ödedi. Bunun yanında üniversite, firmalardan ihale yaparak aldığı çoğu ürünü de kullanmadan depoya kaldırdı. Üniversite, Gölbaşı Yerleşkesi’ne 180 adet konferans koltuğu alınması ve bunların montajlarının yapılması için bir firmayla anlaştı. Ancak alınan koltuklar depoya kaldırıldı. Kurum, ayrıca 9 milyon 129 bin 820 TL sözleşme bedeli ile 140 adet diş ünitesi ve diş ünitesi koltuğu aldı. Alınan bu üniteler de kurulumu bile yapılmadan kaldırıldı.

Sayıştay raporunda yer alan diğer usulsüzlüklere göre üniversite, 2019’da bir bankayla sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Bu sözleşme kapsamında, Ankara Üniversitesi tarafından 2019’da yapılması planlanan 27 adet etkinlikte bankanın reklamı yapılması karşılığında üniversiteye 2 milyon TL ödeme yapıldı. Ancak söz konusu tutar üniversite hesaplarına gelir olarak kaydedilmedi ve yetkisiz kişilerce ihale usulleri kullanılmadan harcandı.

EK ÖDEMELER BÜTÇEDEN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde çalışan sözleşmeli personele, döner sermaye gelirlerinden ödenmesi gereken ek ödemeler, üniversite bütçesinden yapıldı. Bununla birlikte üniversitenin farklı bünyelerinde öğretim üyeliği yapan görevlilere yapılacak ek ders ödemeleriyle ilgili de sorunlar yaşandı. Sayıştay denetimlerinde, üniversite bünyesinde ek ders görevi kontrolüne ilişkin bir sürecin belirlenmediği görüldü.