Sayıştay’ın TBMM’ye sunulan 2019 raporunda 350 milyon liralık ödeme yapılmadığında TPAO'nun zorlanmış

01 Ocak 2021 Cuma, 06:00

TBMM KİT Komisyonu’na sunulan TPAO 2019 yılı Denetim Raporu’nda, kurumun 2020-2023 yıllarında 16 adet kuyuda arama ve sondaj faaliyeti yapmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Kurumun, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yaptığı yüzde 10 oranındaki hasılat payı ödemesinin faaliyetlerin finansmanını zorlaştırdığına işaret edilen raporda, TPAO’nun faaliyetlerine devam edebilmek için yaklaşık 2.6 milyar dolar borçlandığı belirtildi.

Raporda, “Satın alınan 3 adet derin deniz sondaj gemilerinin işletme maliyetleri, yurtdışı yatırımları, derin deniz sondajları, kara sondajları, kaya gazı ve petrolü için yapılan unkonvansiyonel sondajlar ve eski sahaların iyileştirme yatırımlarını finanse edebilmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ödenen hasılat payı, faaliyet zararına neden olmakta, sürdürülebilirliğini zorlaştırmaktadır” denildi.

Raporda, hasılat payı uygulamasına son verilmesi ve 350 milyon TL’lik sermaye ödemesinin yapılması gerektiğini vurgulandı.