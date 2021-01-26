Sayıştay’ın zarar nedeniyle aradığı memur AKP’den aday adayı çıktı
Sayıştay’ın 6 milyon 842 bin 889 lira 67 kuruş zarar nedeniyle aradığı Hasan Basri Ulucan’ın başka bir olaydan daha ifadeye çağırıldığı ve AKP’den aday adayı olduğu ortaya çıktı.
Sayıştay’ın 2014 yılı denetim raporunda tespit ettiği Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 6 milyon 842 bin 889 lira 67 kuruş zarar nedeniyle Resmi Gazete ilanıyla aradığı memur Hasan Basri Ulucan’ın 2014 yerel seçimleri öncesinde Çorum’un İskilip ilçesinde AKP’den belediye başkanı aday adayı olduğu ortaya çıktı. 2014 seçimleri öncesinde yerel haber sitelerinde yer alan bilgiye göre “AKP’den aday adayı olmak bile benim için bir şereftir. Görev verilmesi halinde marka olan İskilip’i uluslararası arenaya taşımayı hedefliyorum” dedi.
Ayrıca Ulucan’ın Akdeniz Üniversitesi’ndeki görevinin ardından Gazi Üniversitesi’nde görev aldığı ve Sayıştay’ın bu üniversitesi soruşturması kapsamında da ifadeye çağırıldığı belirlendi. Sayıştay’ın 28 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete ilanında ifadeye çağırılan 30 kişi arasında Ulucan’ın ismi de yer alıyor ve 2017 yılında yaşanan bir olaya ilişkin açılan soruşturmada 15 günde ifade vermesi isteniyor.
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