Saymaz ve Yanardağ'ı Soylu'nun danışmanları istemiş

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 12:00

Fatih Altaylı, Habertürk'teki tartışmalı canlı yayının arka planındaki bazı gelişmeleri yazdı. Program ile ilgili tartışmalara değinen Altaylı, "Çoğunluk sorulara yanıt vermediği için Bakan Soylu’yu, bazıları ise sorularına yanıt almayı başaramadıkları için programdaki gazetecileri ve moderatörü suçluyor. Bu suçlamalar gazeteciler açısından öyle asap bozucu hale gelmiş ki, özellikle Merdan Yanardağ ve İsmail Saymaz, edi.

YANARDAĞ VE SAYMAZ'I DANIŞMANLAR İSTEMİŞ

Fatih Altalı, programın planlanma aşamasında Süleyman Soylu'nun danışmanlarının kanalı arayarak Merdan Yanardağ ve İsmail Saymaz'ın katılmalarını istediğini aktardı. Altaylı şunları söyledi:

"Bakan Süleyman Soylu’nun danışmanları kanaldan tanıdıkları bir programcıyı arayarak Bakan Bey’in hakkındaki iddialar ile ilgili olarak Habertürk’te bir programa katılmak istediğini söylemişler. Kübra Par’ın programına. Programda farklı görüşlerden gazetecilerin olmasını da rica etmişler. “Kimler olabilir” sorusuna da Merdan Yanardağ ve İsmail Saymaz’ın uygun olacağını söylemişler. Merdan Yanardağ’ın adının verilmesi Habertürk’tekileri bile şaşırtmış. Yayının pazartesi veya Salı günü Bakan’ın İstanbul’da olacağını ve programın bu iki günden birinde olmasının uygun olacağı da belirtilmiş."

"SOYLU'NUN MESAJI YERİNE ULAŞMIŞ"

Gazetecilerin sorularını sorabildiklerini ifade eden Altaylı, "Bakan Soylu’nun ustaca bazı sorulardan kaçarak kendi söylemek istediklerini söylemekle yetindiğini düşünüyorum. Ve dün sabah partilerin grup toplantıları sırasında gördük ki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun mesajı yerine ulaşmış. Dün de dediğim gibi Soylu için o programın hedef kitlesi biz izleyiciler değilmişiz" dedi.