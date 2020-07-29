S.B.’nin yardım çığlığını İzmir Büyükşehir Belediyesi duydu
İzmir’de yaşayan 30 yaşındaki S.B.’nin sesini Büyükşehir Belediyesi duydu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri boşanma aşamasındaki eşi C.B.’den ölüm tehditleri aldığını söyleyerek “Sonum Pınar Gültekin gibi olsun istemiyorum” diyen S.B.’yi ziyaret ederek acil ihtiyaçlarını belirledi. Büyükşehir S.B.’ye beyaz eşya, ev eşyası, nakdi ve psikolojik destek sağladı. S.B. “İnsanın yalnız olmadığını hissetmesi çok önemli” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi S.B.’yi yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler S.B.’yi ziyaret ederek acil ihtiyaçlarını belirledi ve S.B’.ye beyaz eşya, ev eşyası, nakdi ve psikolojik destek sağladı. Yaşadığı sıkıntıları duyurmak için uzun süredir çabaladığını dile getiren S.B. “İzmir Büyükşehir Belediyesi, sesimi duydu. Bu da beni umutlandırdı. İnsanın yalnız olmadığını hissetmesi çok önemli” dedi. 30 yaşındaki S.B., boşanma aşamasındaki eşi C.B.’den ölüm tehditleri aldığının söyleyerek basın mensuplarına “Sonum Pınar Gültekin, Özgecan Aslan ve Münevver Karabulut gibi olsun istemiyorum” demişti.
Evliliği boyunca sürekli psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü dile getiren S.B., “Yaklaşık bir yıl önce üzerime kaynar su döktü. Şikayetçi olarak uzaklaştırma kararı aldırdım. Bu süre zarfında beni hep tehdit etti. Ben de korktuğum için şikayetimi geri çektim. Daha sonra bir tartışmamız esnasında çocuklarımın gözü önünde beni boğmaya çalıştı. Çığlıklarımı duyan komşularım yardımıma koştu. Bu olaydan sonra boşanma davası açtım ve bu kez geri adım atmayacağım” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi S.B.’yi hukuki destek için de bazı kurumlara yönlendirdi.
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