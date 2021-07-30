Scarlett Johansson, Disney'e dava açarak Kara Dul'a veda etti

30 Temmuz 2021 Cuma, 16:35

ABD'li aktris Scarlett Johansson, Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne yaptığı dava başvurusunda, Kara Dul'a 'çifte yayım stratejisinin, sadece sinemalarda gösterildiğinde gişeden elde edeceği geliri azaltarak, Disney'le yaptığı sözleşmeyi ihlal ettiğini' belirtti.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, 36 yaşındaki oyuncunun açıklanmayan miktarda tazminat talep ettiği davayı kazanması halinde, sektörde benzer birçok tazminatın söz konusu olması bekleniyor.

Scarlett Johansson'ın 9 kez canlandırdığı Kara Dul olarak son kez izleyici karşısına çıkmış olabileceği mesajını verdiği film, 9 Temmuz'da gösterime girdiğinde, ilk haftada 218 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek koronavirüs pandemisi dönemi rekorunu kırdı.

Filmi 30 dolar ücretle Disney+'da yayımlayan şirket ise sinema salonları kapalıyken streaming platformunu geliştirmek için bazı filmlerde bu hibrit modeli deniyor.

'DİSNEY KENDİ CEBİNİ DOLDURMAK İSTİYOR'

Ancak dava başvurusunda şöyle denildi:

"Disney izleyicileri Disney+'ya yönlendirmek istiyor ki, eşzamanlı olarak hem gelirleri kendine saklayabilsin hem de platformun abone tabanını büyütebilsin, bu da Disney'in hisse fiyatlarını yükseltmenin test edilip onaylanmış bir yolu. İkinci olarak, Disney, Johansson'ın sözleşmesinde önemli ölçüde değer kaybı yaratmak ve böylece kendisini zenginleştirmek istiyor"

The Wall Street Journal’a göre Johansson, film Disney+’da yayımlandığı için 50 milyon dolardan fazla mali kayba uğradı.

Hollywood'un dev şirketi ise çifte yayının 'sözleşmeye uygun olduğunu ve davanın hiçbir haklılık payının bulunmadığını' savundu.

'Filmin streaming platformunda yayımlanmasının, Johansson'ın bugüne kadar aldığı 20 milyon dolara ilaveten ek gelir kazanma kabiliyetini önemli ölçüde artırdığını' öne süren Disney açıklamasında, davanın 'özellikle pandeminin küresel çapta uzun süreli ve korkunç etkilerini vurdumduymazlıkla görmezden gelmesi bakımından üzücü ve rahatsızlık verici olduğu' dile getirildi.