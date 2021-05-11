Scarlett Johansson'ın Altın Küre savaşına destek artıyor: Ödül töreni yayınlanmayacak
Scarlett Johansson'ın, Altın Küre Ödülleri’ni dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin kendi içindeki reformları geciktirmesi üzerine, sinema sektörü çalışanlarına yaptığı birlikten çekilme çağrısı işe yaradı.Tom Cruise'un da desteği sonrası NBC, Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin temsiliyet konusunda aldığı tepkiler üzerine 2022 Altın Küre Ödül Töreni’ni yayınlamayacağını açıkladı.
Mark Ruffalo ve Scarlett Johansson'ın, Altın Küre Ödülleri’ni dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği’ne (Hollywood Foreign Press Association-HPFA) açtığı savaşa Tom Cruise'dan da destek geldi.
NTV'nin haberine göre Cruise, HFPA üyeliğindeki çeşitlilik eksikliğini çevreleyen tartışmaları protesto etmek için Born on the Fourth of July, Jerry Maguire ve Magnolia filmleriyle kazandığı üç Altın Küre ödülünü geri verdi.
NBC, Hollywood Yabancı Basın Birliği’nin temsiliyet konusunda aldığı tepkiler üzerine 2022 Altın Küre Ödül Töreni’ni yayınlamayacağını açıkladı.
NBC, yaptığı açıklamada HFPA’in anlamlı bir şekilde reform yapacağına inancı olduğunu belirtti ve “Bu büyüklükteki değişiklik zaman ve çaba gerektirir ve HFPA’in bunu doğru yapmak için zamana ihtiyacı olduğunu hissediyoruz. Bu nedenle NBC, 2022 Altın Küre Ödül Töreni’ni yayınlamayacaktır. Organizasyonun planını uyguladığını varsayarsak, ödül törenini 2023’te yayınlayacağımızı umuyoruz” dedi.
NBC’nin aldığı bu karardan sonra gözler Hollywood Yabancı Basın Birliği’ne (Hollywood Foreign Press Association-HPFA) çevrildi.
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