Scarlett Johansson: Sinemada kadınlar küçümseniyor

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 15:27

Türkiye'de de vizyona giren Black Widow'un (Kara Dul) başrol oyuncusu Scarlett Johansson Hollywood'daki cinsiyetçiliğe dair düşüncelerini daha sert bir dille açıkladı.

İkinci bebeğini hamile olan oyuncu Glamour Magazine'e verdiği röportajda "Bir kadın olarak her zaman kendi müttefikiniz olmalısınız çünkü küçük görülüyoruz, yeteri kadar hizmet almıyoruz, bize yeteri kadar değer verilmiyor ve az ödeme yapılıyor. Kendi kendinizin müttefiki olmak zorundasınız" dedi.

Ünlü oyuncu, "Annem bunu bana gerçekten çok küçükken aşılamıştı çünkü bunu benden çok daha şiddetli biçimde deneyimlemişti. Ve bilirsiniz eşit ücret bu mücadelenin büyük bir parçası" dedi.

Marvel Sinematik Evreni'nin ilk kadın süper kahramanı olan Johansson, kendisinin ve senaristlerin Natasha Romanoff’un hikayesiyle gerçek hayatta istismara maruz kalmış kadınların öyküsü arasında paralellikler kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Independent Türkçe'nin haberine göre 36 yaşındaki oyuncu Black Widow'un 2017'deki MeToo hareketiyle şekillenmeye başladığını söyledi. MeToo hareketi cinsel tacizin yaygınlığını afişe etmek ve Hollywood dahil pek çok farklı iş kolunda kadınların maruz kaldığı tacizi gözler önüne sermek amacıyla başlatılmıştı.