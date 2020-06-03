Şebnem Akarsu’dan ‘İçimdeki Yolcu’

03 Haziran 2020 Çarşamba, 15:42

“ İçimdeki yolcu diyor ki:

‘ Neye bakıyorsun? Neyi görüyorsun? Aslında olan ne?’ Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını söylüyorum. ‘ Devam et’ diyor.’

Fısıldıyorum ben de ona: ‘Her şeyi nasılsa öyle göster bana...’”





ÇIKACAĞIMIZ YOLLAR!

Şebnem Akarsu’nun ilk kitabı ‘İçimdeki Yolcu - Bir Kadın Seyyahın Yeryüzü Notları’, Artemis Yayınları’ndan çıktı.

Akarsu'nun, “Hayat bir yolculuktur” yaklaşımıyla tasarladığı seyahatleri anlatan kitabı ‘İçimdeki Yolcu’, ertelenmiş zamanın ortasında olduğumuz bugünlerde, ne kadar süreceğini kestiremediğimiz bir bekle yiş sonrasında çıkacağımız yollara ve o yollarda anlam arayışını sürdürmeye beslenen bir umut.

K itabında; gezdiği, gördüğü yerlerdeki yaşadıklarını, bu yerlerin ona hissettirdiklerini ve düşündürdüklerini sorgula yarak okurlarla paylaştığı içsel kayıtlardan oluşan bir anlatı.

“ Her şeyin bir sonu varsa, o sona doğru alınacak bir yol var demektir. Yolun sonuna ulaşmak için değil, yolun kendisini yaşamak ve ömrüm boyunca yolda olmak için hep yeniden başlıyorum ben…” cümleleriyle içimizdeki yolcuya sesleniyor ve “Tekrar yollara çıkana dek bekle ve kendini dinle…” dedirtiyor.

KENDİNİ VE DÜNYAYI KEŞFET!

Unutmamak ve unutulmamak için tutulan notlar, farklı kültürleri ve değerleri gözler önüne sererken bir yandan da kendi içimize dönmeyi, güzel anlar ve anıları canlandırmayı vaat ediyor.

“ İçimdeki Yolcu” dünyayı gezme, görme ve anlama isteğiyle baş başa bırakan ve merak uyandıran duygularla, kişisel çemberlerimiz dışındaki dünyaya farklı ve alternatif bir bakış açısı sunuyor.

‘ İçimdeki Yolcu’, İclal Aydin Kitap Kulübü’nün üyesi olarak, Artemis Yayınları’ndan çıktı.



