Şebnem Akarsu’dan ‘İçimdeki Yolcu’
Şebnem Akarsu’nun ilk kitabı ‘İçimdeki Yolcu - Bir Kadın Seyyahın Yeryüzü Notları’, Artemis Yayınları’ndan çıktı. Akarsu'nun, “Hayat bir yolculuktur” yaklaşımıyla tasarladığı seyahatleri anlatan kitabı ‘İçimdeki Yolcu’, ertelenmiş zamanın ortasında olduğumuz bugünlerde, ne kadar süreceğini kestiremediğimiz bir bekleyiş sonrasında çıkacağımız yollara ve o yollarda anlam arayışını sürdürmeye beslenen bir umut.
“İçimdeki yolcu diyor ki:
‘Neye bakıyorsun? Neyi görüyorsun? Aslında olan ne?’
Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını söylüyorum.
‘Devam et’ diyor.’
Fısıldıyorum ben de ona: ‘Her şeyi nasılsa öyle göster bana...’”
ÇIKACAĞIMIZ YOLLAR!
Şebnem Akarsu’nun ilk kitabı ‘İçimdeki Yolcu - Bir Kadın Seyyahın Yeryüzü Notları’, Artemis Yayınları’ndan çıktı.
Akarsu'nun, “Hayat bir yolculuktur” yaklaşımıyla tasarladığı seyahatleri anlatan kitabı ‘İçimdeki Yolcu’, ertelenmiş zamanın ortasında olduğumuz bugünlerde, ne kadar süreceğini kestiremediğimiz bir bekleyiş sonrasında çıkacağımız yollara ve o yollarda anlam arayışını sürdürmeye beslenen bir umut.
Kitabında; gezdiği, gördüğü yerlerdeki yaşadıklarını, bu yerlerin ona hissettirdiklerini ve düşündürdüklerini sorgulayarak okurlarla paylaştığı içsel kayıtlardan oluşan bir anlatı.
“Her şeyin bir sonu varsa, o sona doğru alınacak bir yol var demektir. Yolun sonuna ulaşmak için değil, yolun kendisini yaşamak ve ömrüm boyunca yolda olmak için hep yeniden başlıyorum ben…” cümleleriyle içimizdeki yolcuya sesleniyor ve “Tekrar yollara çıkana dek bekle ve kendini dinle…” dedirtiyor.
KENDİNİ VE DÜNYAYI KEŞFET!
Unutmamak ve unutulmamak için tutulan notlar, farklı kültürleri ve değerleri gözler önüne sererken bir yandan da kendi içimize dönmeyi, güzel anlar ve anıları canlandırmayı vaat ediyor.
“İçimdeki Yolcu” dünyayı gezme, görme ve anlama isteğiyle baş başa bırakan ve merak uyandıran duygularla, kişisel çemberlerimiz dışındaki dünyaya farklı ve alternatif bir bakış açısı sunuyor.
‘İçimdeki Yolcu’, İclal Aydin Kitap Kulübü’nün üyesi olarak, Artemis Yayınları’ndan çıktı.
ŞEBNEM AKARSU: 1973 yılında İstanbul’da doğdu. Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. 15 yıl finans sektöründe görev aldı, yurt içi ve yurt dışında çeşitli ödüller kazandı. Uluslararası bir bankada üst düzey yöneticiyken istifa etti. İki kadın girişimci olarak butik ve konsept turlar düzenleyen bir seyahat şirketinin kurucu ortağı oldu. Yollarda olmak ve yol almak hikâyesi de bu şekilde başladı. 10 yıldır dünyanın çeşitli yerlerine ve Anadolu’da hemen hemen her kente yolculuk yaptı. Birçok yol arkadaşı da bu yollara eşlik etti. Bir kadın seyyah olarak yolların ve içindeki yolcunun kulağına ve kalbine seslendiklerini yazıya dökmeye başladı.
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