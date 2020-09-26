Şebnem Korur Fincancı TTB'de başkanlığa aday: Hekimler bu döneme tek yürek olarak girmeli

26 Eylül 2020 Cumartesi, 17:13

Türk Tabipleri Birliği Kongresi’nde yarın yapılacak seçimler öncesinde, yarışacak iki listeden Etkin Demokratik TTB Grubunun listesi paylaşıldı. TTB Merkez Konseyi Genel Başkanlığı için, İnsan Hakları Vakfı eski Başkanı, Adli Tıp Uzmanı Şebnem Korur Fincancı aday oldu.

“BU ÜLKEDE SAĞLIK EMEKÇİLERİ ÖLÜYOR”

Fincancı, TTB'nin hedef gösterildiğini, 'teröristlikle' suçlandığını belirterek, "Aslında 'neden sağlıkta şiddet bu kadar yükseliyor' sorusunun da yanıtını vermiş oluyorlar. Bu ötekileştirici ifadeler aslında sağlıkta şiddeti de tetikleyen sağlıkta şiddetin yoğunlaşmasına neden olan ifadeler. Türkiye'de zaten şiddet ortamının yoğunlaştığını ve saldırgan bir tutumun özellikle yerleştirildiğini biliyoruz. Oysa bu dönemin en ağır yükünü taşıyanlar sağlık emekçileri. Bu ülkede sağlık emekçileri ölüyor. Yalnızca salgında değil, şiddet nedeniyle de ölüyordu. Şimdi şiddete salgın eklendi" diye konuştu.

“TTB BU DÖNEME TEK YÜREK OLARAK GİRMELİ”

Salgın sürecinde sağlık çalışanlarının yoğun emeğinin görülmediğini ödüllendirilmediğini söyleyen Fincancı, "Bu dönemde bütün sağlık emekçileri tek yürek olmak zorundayız. Hekimler, TTB bu döneme tek yürek olarak girmeli. O nedenle burada olan ve bu mücadelenin içinde yer alan meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz özgür ve bağımsız bir örgütüz hep öyle kaldık, böyle de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DİĞER ADAYLAR

Fincancı’nın Merkez Konseyi Genel Başkan adayı olarak gösterildiği listede, TTB Merkez Konseyi adayları şöyle: Dr. Çiğdem Aslan, Dr. İbrahim Akkurt, Dr. Alican Bahadır, Dr. Vedat Bulut, Dr. Deniz Erdoğdu Dr. Kazım Doğan Eroğulları, Dr. Meltem Günbeği, Dr. Onur Naci Karahancı, Dr. Ali İhsan Ökten, Dr. Halis Yerlikaya.

Listedeki TTB Yüksek Onur Kurulu adayları ise şu şekilde: Dr. Sezai Berber Dr. Naki Bulut, Dr. Şeyhmus Gökalp, Dr. Taner Gören, Dr. Yıldıray Orhon, Dr. Ömer Özkan Özdemir, Dr. Hafize Öztürk Türkmen, Dr. Irmak Saraç, Dr. Lale Tırtıl.

Aday listesinde TTB Denetleme Kurulu için de şu isimler önerildi: Dr. Filiz Ak Azar, Dr. Fırat Erkmen, Dr. Nilay Etiler Lordoğlu.