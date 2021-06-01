Özgür Özel'den, Erdoğan'a 'İnönü' tepkisi: TBMM tutanaklarında yok
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Tayyip Erdoğan'ın İnönü’ye atfettiği sözler TBMM tutanaklarında yok" bilgisini paylaştı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.
"SÖYLENMEMİŞ SÖZLERİ SÖYLENMİŞ GİBİ GÖSTERİYORLAR"
"Tayyip Erdoğan'ın İnönü’ye atfettiği sözler TBMM tutanaklarında yok" diyen CHP'li Özel, "Söylenmemiş sözleri söylenmiş gibi gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.
"DARBE OLASILIĞINA KARŞI DURAN ONLARCA SÖZÜ BULUNMAKTADIR"
Özel, "İsmet İnönü’nün 27 Mayıs öncesi Genel Kurul tutanaklarında demokrasiye vurgu yapan, darbe olasılığına karşı duran onlarca sözü bulunmaktadır" diye yazdı.
Özgür Özel'in Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:
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