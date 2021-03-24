Seçime girebilecek parti sayısı 19'a yükseldi
İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısının 19'a yükseldiğini açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 26 Ocak 2021 tarihinde yaptığı duyuruda, 17 partinin seçime girme yeterliliğine sahip olduğunu açıklamıştı. Gelecek Partisi ve DEVA Partisi listede yer almamıştı.
İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi avukat Mustafa Tolga Öztürk bugün yaptığı açıklamada, DEVA Partisi ve Sol Parti'nin de eklenmesiyle bu sayının 19'a yükseldiğini kaydetti.
İşte seçime girebilecek partiler:
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