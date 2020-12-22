Seçmenler siyasi kimliklerine ve etnik kökenlerine göre hangi partilere oy veriyor?

22 Aralık 2020 Salı, 10:25

Türkiye'deki etnik ve ideolojik grupların siyasi partilere dağılımının incelendiği anket yayınlandı. Metropoll'ün Türkiye'nin Nabzı Kasım 2020 anketinde çarpıcı sonuçlar elde edildi. Ankette katılımcılar, siyasi kimliklerini, kökenlerini ve bunlara göre hangi partilere oy verdiğini açıkladı.

Buna göre, kendini dindar, muhafazakar ve milliyetçi olarak tanımlayan yurttaşların oranı yüzde 49,5. Siyasi Kimlik anketine katılan yurttaşların ise yüzde 24,9'u kendini Atatürkçü/Kemalist olarak tanımladı.

Katılımcıların geri kalanı ise kendini şu siyasi kimliklerle tanımlıyor:

Seküler/Laik: Yüzde 2,4

Liberal Demokrat: Yüzde 2,6

Sosyal demokrat: Yüzde 7,2

Sosyalist/Komünist: Yüzde 4,3

Cevap yok: Yüzde 9

ETNİK KÖKENLERİNE GÖRE

Bir diğer ankette etnik kökenlerin siyasi partilere dağılımı incelendi. "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna Kürtlerin yüzde 30'u AKP derken, yüzde 32'si de HDP dedi.

Ankete göre etnik kökenlerin parti seçimleri şu yönde oldu:

Türklerin yüzde 29,7'si AKP, yüzde 19,2'si CHP, yüzde 10,6'sı İYİ Parti, yüzde 1,3'ü HDP, yüzde 8,2'si MHP diyor. Türk katılımcıların yüzde 12,9'u kararsız iken geri kalanı diğer partilere oy vermeyi düşünüyor.

KÜRT SEÇMEN SANDIĞA SOĞUK BAKIYOR

Ankete göre, Kürt seçmenlerin büyük çoğunluğu kararsız ve protesto oy kullanmayı düşünüyor. Oy kullanmayı düşünenler ise daha çok AKP ve HDP'ye oy veriyor. Buna göre Kürtlerin yüzde 29,3'ü AKP, yüzde 3,7'si CHP, yüzde 0,3'ü İYİ Parti, yüzde 32'si HDP, yüzde 5'i DEVA Partisi diyor. Kürt seçmenin yüzde 24,1'lik oranı kararsız, yüzde 5'i ise soruları cevapsız bıraktı. Protesto oy kullanacağım diyen Kürt seçmenin oranı ise yüzde 6,7.

Arapların yüzde 39'u AKP, yüzde 17,1'i CHP, yüzde 2,4'ü İYİ Parti, yüzde 7,3'ü HDP, yüzde 19,5'i MHP’ye oy vermeyi düşünüyor.

BALKAN GÖÇMENLERİ PROTESTO EDİYOR

Balkan göçmeni seçmenin ise büyük bir oranı protesto oy kullanmayı düşünüyor. Buna göre Balkan göçmenlerinin yüzde 15,8'i AKP, yüzde 26,3'ü CHP, yüzde 10,5'i İYİ Parti, yüzde 5,3'ü HDP, yüzde 5,3'ü Saadet Partisi derken yüzde 36,8'lik bir oran ise protesto oy kullanmayı düşünüyor.

Kafkas göçmenleri daha çok AKP, MHP ve Saadet Partisi'ne oy vermeyi düşünüyor. Buna göre Kafkas göçmenlerinden AKP yüzde 22,2, MHP yüzde 33,3, Saadet Partisi de yüzde 22,2 oy alıyor.

SİYASİ KİMLİKLERİNE GÖRE

Metropoll anketinde siyasi kimliklerin 24 Haziran 2018'de hangi partilere oy verdiğini de inceledi.

AKP oylarının büyük bir bölümünü şu kesimlerden alıyor:

Yüzde 25,2 dindar, yüzde 21,2 muhafazakar, yüzde 26,7 milliyetçi/ulusalcı.

CHP oylarının büyük bir bölümünü şu kesimlerden alıyor:

Yüzde 8,1 illiyetçi/ulusalcı, yüzde 57 Atatürkçü/Kemalist, yüzde 10,9 sosyal demokrat ve yüzde 5,9 sosyalist/komünist.

HDP oylarının büyük bir bölümünü şu kesimlerden alıyor:

Yüzde 15,4 dindar, yüzde 15,4 muhafazakar, yüzde 22,2 sosyal demokrat, yüzde 24,1 sosyalist/komünist.

İYİ Parti oylarının büyük bir bölümünü şu kesimlerden alıyor:

Yüzde 7,8 dindar, yüzde 31,9 milliyetçi/ulusalcı, yüzde 38,3 Atatürkçü/Kemalist, yüzde 14,9 sosyal demokrat.

MHP oylarının büyük bir bölümünü şu kesimlerden alıyor:

Yüzde 10,9 dindar, yüzde 16 muhafazakar, yüzde 47,4 milliyetçi/ulusalcı.