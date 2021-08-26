Seda Akgül, Defne Samyeli'yi hedef aldı
Defne Samyeli'nin eski bir klibini paylaşan Seda Akgül, sosyal medya hesabından Samyeli'yi hedef aldı.
Sık sık ünlü isimlerle girdiği polemiklerle gündeme gelen Seda Akgül, bu sefer de Defne Samyeli'yi hedef aldı.
Akgül, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Eski ana haber bülteni spikeri ve son yıllarda aldığı sahnelerle müzik alanında da yer alan Defne Samyeli'nin 90'lı yıllardaki bir videosunu paylaşan Akgül, "Ey Türk halkı, kimleri ünlü ettiğinize dikkat edin" diye sitem etti.
"KİMİ, NİYE, NEDEN YÜCELTTİĞİNİZİN FARKINA VARIN"
Seda Akgül, yaptığı paylaşımda “Defne Samyeli gerçeği? Hangi ülkede böyle bir fetiş programı sunduktan sonra, bir kadın yıllarca ana haber okuyabilir? Evet iyi bir okuldan mezun olmuş ama gereken eğitimi alamamış. Ey Türk halkı; kimi, niye, neden yücelttiğinizin farkına varın. Benimki kıskançlık değil, yollar eğiri, sen doğru iken yapılan haksızlık...” ifadelerini kullandı.
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