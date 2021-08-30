Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız yaşamını yitirdi

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 09:47

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan, Seda Sayan'ın ablası Nursel Sayan ile evli olan Coşkun Yıldız, 10 Şubat'ta trafik kaza geçirdi. Yıldız, motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza haberini duyan Sayan, eniştesinin hastanedeki tedavi sürecinde yanında olmuştu. Coşkun Yıldız ve eşi evliliklerinin 15. yılını geride bırakırken Seda Sayan hastane odasında yaptıkları özel kutlamayı takipçileriyle paylaşmıştı. Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız'ın hasta yatağında eşinin elini öpme çabası izleyenleri hüzünlendirirken Coşkun Yıldız o anlar ile akıllara kazınmıştı.

KURTARILAMADI

Yaklaşık 8 aydır hastanede tedavi gören Coşkun Yıldız'dan kötü haber geldi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yıldız, dün yaşamını yitirdi.