Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız yaşamını yitirdi

Muğla'nın Milas ilçesinde 10 Şubat'ta motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Seda Sayan, geçtiğimiz ay eniştesi Coşkun Yıldız'ın hastanedeki son halini de paylaşmıştı.

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2021 Pazartesi, 09:47
Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız yaşamını yitirdi
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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan, Seda Sayan'ın ablası Nursel Sayan ile evli olan Coşkun Yıldız, 10 Şubat'ta trafik kaza geçirdi. Yıldız, motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza haberini duyan Sayan, eniştesinin hastanedeki tedavi sürecinde yanında olmuştu. Coşkun Yıldız ve eşi evliliklerinin 15. yılını geride bırakırken Seda Sayan hastane odasında yaptıkları özel kutlamayı takipçileriyle paylaşmıştı. Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız'ın hasta yatağında eşinin elini öpme çabası izleyenleri hüzünlendirirken Coşkun Yıldız o anlar ile akıllara kazınmıştı.

KURTARILAMADI

Yaklaşık 8 aydır hastanede tedavi gören Coşkun Yıldız'dan kötü haber geldi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yıldız, dün yaşamını yitirdi.


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