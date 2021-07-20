Demet Akalın, Seda Sayan ile küslüğünün nedenini açıkladı: 'Ben ağlarken bir gün sonra…'
İki ünlü isim arasında 'işimi elimden aldın' tartışması sürüyor. Son olarak, Bodrum’da sahne alan ünlü şarkıcı Demet Akalın, Seda Sayan’a kırgın olduğunu açıkladı.
Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum Bardakçı koyunda bulunan bir otelde konser verdi.
"SEDA ABLAYA ÇOK KIRGINIM"
Medyaradar'ın haberine göre konser öncesi basın mensuplarının sorularının sorularını yanıtlayan Demet Akalın yakın zamanda Seda Sayan ile yaşananlara değindi. Akalın, "Seda ablaya çok kırıldım ama saygım var. Okan ile nikahımızda şahidimizdi. Bizim büyüğümüz. Kırıldım ona evet ben ağlarken bir gün sonra programa başlamasına ama olsun o bizim ablamız, nikah şahidimiz" diyerek hala kırgın olduğunun da altını çizdi.
Yeni şarkısı "Bi Daha, Bi Daha" hakkında konuşan Akalın, "Şarkıyı dinlediğimiz an 'Bu Olmuş!' diyerek ailecek evde tepindik" dedi. Yeni televizyon projesi Gelinim Mutfakta ile ilgili sorularını yanıtlayan Akalın, "Kaynanalar hazır olsun, kırmızı elmamı alıp geliyorum" diye konuştu.
SEDA SAYAN'I İŞİNİ ELİNDEN ALMAKLA SUÇLAMIŞTI
Demet Akalın, Star TV'deki programının bittiğini duyurduğu hafta kanalın Seda Sayan'la anlaştığını duyunca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tepki göstermişti. Akalın, Sayan'a seslenerek "Cuma günü program bitişi ekiple ağlarken 'Ben başlıyorum' diye mesaj gönderdin. Cenaze evine davulla gidilmez. Son açıklamam ama beni seninle yanak yanağa göremezler" demişti.
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