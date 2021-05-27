Sedat Peker Defne Samyeli'den özür diledi
Oyuncu Defne Samyeli, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 'Defne' imasından sonra sosyal medyada hedef oldu. Samyeli yayınladığı 'Kul hakkına sığdı mı?' başlıklı açıklamasında Peker'e açıklama çağrısında bulunmuştu. Peker'den yanıt geldi...
Sedat Peker, sosyal medya hesabından peş peşe zehir zemberek açıklamalarda bulunmuş, "Daha önce de söylemiştim. Havlamasını bilmeyen it, eve kurt çağırır diye. Hiçbir zaman suçlanmadığım bir olayı böyle gündem yaparsanız öyle bir şey yaparım ki, ben de Defne hanımın evinde kimin kalp krizi geçirdiğini anlatmaya başlarım. Şansınızı zorlamayın!" ifadelerini kullanmıştı.
Peker'in bu paylaşımlarının ardından Twitter'da "defne" hashtag'i bir anda trendtopic listesine girince Türkiye'nin eski güzellik kraliçesi, sunucu ve oyuncu Defne Samyeli kendisinin işaret edilmesi üzerine bir açıklama yaptı.
"SOYADINI BAHŞETSİN, ZAN ALTINDA KALMAYALIM"
Kendisinin bahsi geçen Defne olmadığını söyleyen Samyeli, "Ben o Defne Hanım değilim. Ama görüyorum ki gündemde benmişim gibi bir algı oluşmuş, ya da yaratılmış. Son dönemin en popüler tweetlerinin yazarı Sedat Peker, bunlardan birinde bahsettiği Defne Hanım'ın soyadını da bahşederse, başta ben olmak üzere diğer kadın, anne, kız çocuğu Defne'ler durduk yere zan altında kalmaz iftiraya uğramaz. Yayınlarında sık sık Allah'a sığınan, karısının anneliğine, kızının gözyaşının kutsallığına, Kur'an'ın iftira ile ilgili hükümlerine ve de 'kul hakkı'na atıfta bulunan Sedat Peker, bu konularla ilgili sadece kendi ve ailesinin Allah katında imtiyazlı olduğunu düşünmüyordur sanırım" ifadelerine yer verdi.
"TÜM KALBİMLE ÖZÜR DİLERİM"
Samyeli'nin açıklamasını gören Peker ise sosyal medya hesabından özür dileyerek, "Defne Samyeli hanımın tweetini gördüm. Bahse konu olan kişi kendisi değildir. Ben kendisini kastetmedim. Ancak yine de kendisinden özür dilerim, hem de tüm kalbimle özür dilerim" dedi.
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