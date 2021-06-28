Baro seçiminde sandıktan 'Sedat Peker' çıktı

28 Haziran 2021 Pazartesi, 14:08

Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan kararlar gereği ertelenen Muğla Barosu seçimleri dün gerçekleştirildi. İki adayla girilen seçimden, 581 oy alan Cumhur Uzun galip ayrıldı.

SANDIKTAN 'SEDAT PEKER' ÇIKTI

Muğla'da yayın yapan 'Muğla Yerel Haber' isimli internet sitesinin haberine göre, seçimlerde ilginç bir olay da yaşandı. Seçimlerin yapıldığı sandıklardan Sedat Peker yazılı pusulalar çıktı. 'Sedat Peker' yazılı pusulaların sayısının 7 olduğu bildirildi.