Baro seçiminde sandıktan 'Sedat Peker' çıktı
Muğla Barosu seçimleri geçtiğimiz hafta sonu yapıldı, sandıktan 'Sedat Peker' yazılı pusulalar çıkması ise dikkat çekti.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan kararlar gereği ertelenen Muğla Barosu seçimleri dün gerçekleştirildi. İki adayla girilen seçimden, 581 oy alan Cumhur Uzun galip ayrıldı.
SANDIKTAN 'SEDAT PEKER' ÇIKTI
Muğla'da yayın yapan 'Muğla Yerel Haber' isimli internet sitesinin haberine göre, seçimlerde ilginç bir olay da yaşandı. Seçimlerin yapıldığı sandıklardan Sedat Peker yazılı pusulalar çıktı. 'Sedat Peker' yazılı pusulaların sayısının 7 olduğu bildirildi.
Video Haberler
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
- Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
En Çok Okunan Haberler
- Köpekler insan yılıyla gerçekten kaç yaşında?
- Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' şoku
- Marmaris paylaşımı: Şeytan Sofrası'ndaki gibi...
- Usta oyuncu yaşamını yitirdi
- Peker'den yeni iddialar: Deniz Baykal ve Korkmaz Karaca
- Otomotivde gözler 1 Temmuz'da
- İçişleri Bakanlığı’ndan yeni normalleşme genelgesi
- BMC'de 480 milyonluk satış
- Sosyal medyanın gündemindeki yurttaş konuştu
- SETA’nın çocukları birbirini yedi