Sedat Peker'den Cem Küçük'e: Haber yapmak için nasıl para alıyorsunuz, anlatacağım
Suç örgütü lideri Sedat Peker, Cem Küçük ile ilgili, "Sen de Paramount Otel’in beleşçi sakinlerindensin. Şu faturanı göster ki tüm Türkiye görsün. Geceliği 50-100 bin liralık otelde kalmak güzel. Haber yapmak için milletten nasıl para alıyorsunuz, onu da anlatacağım" diye yazdı.
Suç örgütü lideri Sedat Peker, çakma MİT'çi dediği Küçük'e Süleyman Soylu'ya uyguladığı taktiği uygulayacağını söyleyerek "Parça parça koparıp psikolojini bozacağım" ifadelerini kullandı.
Peker, "Cem Küçük, sen de Paramount Otel’in beleşçi sakinlerindensin. Şu faturanı göster ki tüm Türkiye görsün. Geceliği 50-100 bin liralık otelde kalmak güzel. Haber yapmak için milletten nasıl para alıyorsunuz, onu da anlatacağım. Sizin namusunuz aldığınız rüşvet kadar" dedi.
Sedat Peker'in, Küçük ile ilgili yazdıkları şöyle:
"ÇAKMA MİT’Çİ, SÜSLÜ SÜLÜYE UYGULADIĞIM TAKTİĞİ SANA UYGULAYACAM"
Çakma MİT’çi, süslü sülüye uyguladığım taktiği sana uygulayacam. Parça parça koparıp psikolojini bozacam. Önce seni delirtecem, sonra tedavi edecem. Çakma MİT’çi cem küçük, sen de Paramount Otel’in beleşçi sakinlerindensin. Şu faturanı göster ki tüm Türkiye görsün. Geceliği 50-100 bin liralık otelde kalmak güzel. Haber yapmak için milletten nasıl para alıyorsunuz, onu da anlatacağım. Sizin namusunuz aldığınız rüşvet kadar.
"BANA BİR ATAR YAPMIŞTIN SONRA TWEETİ SİLMİŞTİN YA..."
Cem küçük, çakma MİT’çi; bana bir atar yapmıştın sonra tweeti silmiştin ya... Tweette şöyle diyordun: Senin gibilerle uğraşmak benim hayat boyu görevim. Çakma MİT’çi, adaya ne zaman veda etmek istersin? Fakat seni hemen yollamayacağım. Çakma MİT’çi (cem küçük); senin böyle saldırgan olma sebebin, benim duyduğuma göre sen çocukken sevgisiz büyümüşsün. Annen baban bile seni eldivenle seviyormuş. Ancak ben seni ötekileştirmeyecem. Önce seni deli edip sonra da sevgi terapisine alacam. Ben seni sevgi terapisine aldığımda eldivenle sevmeyeceğim. Sana annenden babandan daha çok şefkat göstereceğim. Sen benim gurur kaynağım olacaksın, o benim en iyi hastamdı diyeceğim.
NELER OLMUŞTU?
Sedat Peker, daha önce de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Cem Küçük'e yer vermişti. Peker paylaşımında pazar günü yayınlayacağı videoyu işaret ederek, ''cem küçük, çakma MİT’çi, pazar günü boşluk olursa seni de misafir oyuncu olarak alacağım. Kardeşlerim pazar günü çok eğleneceğiz çok. Hem de çok'' ifadelerini kullanmıştı.
Küçük de ''Elinden geleni ardına koyma. Senin gibilerle sonuna kadar mücadele etmek benim ruhumda var. Bu işler bittiğinde kim nerde olacak göreceğiz'' diye yanıt vermiş, daha sonra yanıtını silmişti.
Video Haberler
- Antalya'da skandal görüntüler! Silahlar susmadı
- Ataşehir'de skandal olay! Ekiplerin gözünden kaçmadı
- 'Süre dolmak üzere' dedi, uyardı
- İstanbul'da sabah saatlerinde yaşandı! O anlar kamerada
- Antalya’da korkutan hortum kamerada
- 'Normal hayata dönüş' kutlaması: Kısıtlamalar gevşetildi
- Darp ve silahla tehdit anları kamerada
- Kafasına kova sıkışan kediyi böyle kurtardılar
- Milli takımdan Galler paylaşımı
- Sertab Erener köy yaşantısına geçti
En Çok Okunan Haberler
- Diğer üç kişiyi de biliyorum
- Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e tecavüz suçlaması
- Seren Serengil de tartışmaya dahil oldu
- Fitch, Türkiye'nin dolar ve büyüme beklentisini açıkladı
- Soma'da 'adalet' gelmedi
- Memleket Partisi'nde toplu istifa
- Duygularına hakim olamayan Akşener mektubu tamamlayamadı
- Paramount Otel'de kaldığı ortaya çıkan isimden açıklama
- Oğlunu öldüren baba, cezaevinde yaşamına son verdi
- AKP içerisinde büyük bir başkaldırı var