Kutlu Adalı'nın eşinden Sedat Peker'in iddiaları hakkında açıklama
Katledilen gazeteci Kutlu Adalı'nın eşi İlkay Adalı organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in gündeme getirdiği iddia ile ilgili olarak konuştu.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarda dile getirdiği iddialar KKTC'de de gündemin bir numaralı maddesi konumunda... Peker, 1990'lı yıllarda katledilen Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'yla ilgili, "Sonraki videolarda sayın derin devletimizin başı ile 1996'da Kıbrıs'ta faili meçhul bir şekilde öldürülen Kutlu Adalı'yı konuşacağız ama Korkut Eken'i de alıp üçümüz konuşacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Peker'in iddialarının ardından gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Adalı'nın eşi İlkay Adalı'ya ulaştı. Bugünkü köşe yazısında, "Aradığımda Lefkoşa’daydı. Konuşmak istemiyordu" ifadelerini kullanan Pehlivan, İlkay Adalı'nın söz konusu videodaki iddialar için tek cümlelik açıklamasını şu ifadelerle köşesine taşıdı:
Cinayetin perde arkasının ortaya çıkabilme ihtimaline dair “umutlu değilim” demekle yetindi. Peker’in videolarını izlediğini ve çok üzüldüğünü aktardı.
Haksız da değildi, senelerdir tüm aile çok çile çekiyordu.
Son olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 2005 tarihli kararını hatırlattı. Peker’in iddialarıyla o karardaki tespitlerin örtüştüğüne dikkat çekti. AİHM, Kutlu Adalı cinayeti hakkında yeterli ve inandırıcı araştırma yapılmadığı gerekçesiyle Türkiye’yi mahkûm etmişti.
Şairdi de Kutlu Adalı. Yazdığı bir şiirindeki son satırla bitireyim:
“Gideyim buralardan diyorum, selamsız kalmaktan korkuyorum.”
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