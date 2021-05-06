Sedat Peker'in açıklamasında Berat Albayrak ayrıntısı

06 Mayıs 2021 Perşembe, 10:25

Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma yürütülen Sedat Peker, 56 dakikalık yeni bir açıklamada bulundu. Peker'in sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda "Mehmet Ağar ve Pelikancıların gerçek yüzü (Ödeşmek Adettendir)" ifadeleri yer aldı.

2. BÖLÜM



Kıymetli dostlarım, mehmet ağar ve pelikancılara karşı bu videoda anlattığım bütün her şey delilli ve ispatlıdır. Eskilerin söylediği gibi “İntikamı sevmem ancak ödeşmek adettendir”. https://t.co/TMxC6nkfgd — Sedat Peker (@sedat_peker) May 6, 2021

Bir önceki videosunda masasında yer alan kitaplar üzerine Peker'in nasıl bir mesaj vermek istediğine dair haberler yapılmıştı. Konuyla ilgili konuşan Peker, "Bir niyetle o kitapları oraya koydum. Meraklı olanlar onu düşünsün yorumlasın diye. Veya başka bir obje" diye belirtti.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve Pelikan grubunu hedef alan Sedat Peker, "Beni küçültmek asla mümkün değildir. Aslanın inine giriyorsan parçalanmayı göze alacaksın. Eş zamanlı operasyonla daha beni Türkiye'ye getiremediler. Şu anda da uğraşıyorsunuz. Hepsinin farkındayım" dedi.

SERHAT ALBAYRAK AÇIKLAMASI

Peker açıklamasında, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'ın başında olduğu Turkuvaz Medya'nın kendisine yapılan operasyonda yer aldığını öne sürdü.

Bir yakınının Serhat Albayrak ile görüştüğünü söyleyen Peker, "Bir tane akrabam var ona dedim ki: 'Sen bakan beyin abisini biliyorsun. Turkuvaz Medya'nın başında Serhat Albayrak. Kendisiyle bir konuş. Onalrın organize ettiğini söylüyor. Bir konuş. Ama lütfen gözüne bak. Samimiyet gözdedir. Gidip kendisiyle muhabbet ederken 'Bizim kendisine hiçbir düşmanlığımız yok. Bizim cenah da onu sever' diyor" ifadelerini kullandı.

"Sabahın 5'inde polisler gelmiş ATV orada" diyen Sedat Peker, kendisine düzenlenen operasyon üzerine Turkuvaz Medya'ya bağlı ATV'yi işaret etti ve Pelikan ayrıntısına dikkat çekti.

"TOLGA AĞAR'I TECAVÜZDEN ŞİKAYET EDEN KADIN ÖLÜ BULUNDU"

Sedat Peker, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu AKP'li vekil Tolga Ağar için ise dikkat çekici iddialar kullandı.

Peker şunları söyledi: "Tolga Ağar'ın bir kız arkadaşı var Kırgız ya da Kazak uyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor, Tolga Ağar bana tecavüz etti diye. Kız şikayet ediyor. Daha sonra kızı helikopterle aldırıyorlar. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Orada bir garipcağız öldü, herkes biliyor kimse sesini açmıyor."

OPERASYON TEPKİSİ

"Bir kere uyuşturucu sattıysam ve para kazandıysam ben dünyanın en şerefsiz insanıyım" diyen Peker evine narkotik polisinin gelmesine de tepki gösterdi. Peker, "Uyuşturucunun nerede olduğunu herkes biliyor. Dünyada en çok uyuşturucu kullanılan ikinci il İstanbul. Üçüncü il Adana. Kolombiya'da Türkiye'ye gönderilecek 4 ton 900 kilo kokain ele geçirildi. Türkiye'de bunu teslim alacaklara hiçbir operasyon yapılmadı. Bu adam kaç tane uyuşturucu satıcısının öldürülmesinden yargılandı biliyor musunuz" diye belirtti.

"MÜBARİZ'İ FETÖ'CÜ DİYE İÇERİ ATTIRIP MALLARINI ALDIN"

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve Palmali Holding sahibi Mübariz Mansimov'un arasında geçenleri anlatan Peker, "Sen Mübariz'i FETÖ'yle tanıştırdın sonra onu FETÖ'cü diye içeri attırıp mallarını aldın" dedi.

Peker, "İlerleyen videolarda 1996'da Kıbrıs'ta faili meçgul bir şekilde öldürülen Kutlu Adalı'yı konuşacağız. Beni aşağıladınız, beni küçültemezsiniz" dedi.