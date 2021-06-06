Sedat Peker'in iddialarının ardından Aykut Erdoğdu'dan 'Tayyip Abi' çıkışı

06 Haziran 2021 Pazar, 14:40

Suç örgütü lideri Sedat Peker, YouTube'dan yayınladığı videolarda dile getirdiği iddia ve itiraflarla Türkiye’de devlet-mafya ilişkilerini yeniden tartışmaya açtı.

Bugün yayımladığı videoda Peker, ''FETÖ soruşturmalarının tehdit amaçlı kullanıldığını iddia ederek, "Tayyip ağabeye 'bunların hepsini buda' dedim, döndü bana 'ajan' dedi. Ya ben kötü bir şey mi dedim" ifadelerini kullandı.

'Tayyip Abi' ifadelerini sürdüren Peker, ''Sezgin Baran Korkmaz kim ABD'de aranıyor. İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor. Saat 10.30, 12.30 çıkış. Sezgin Baran Korkmaz 45 milyon dolar bir iş adamından alacağı var. Süleyman buna 'Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurtdışına çık. Yukarının haberi var, bu parayı da sil, sorun çıkacak' diyor. Yukarısı da Tayyip abi'' iddiasında bulundu.

'YOLSUZLUK MERDİVENİN İLK BASAMAĞIDIR'

Peker'in bu açıklamlarını değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, ''Sedat Peker’in videosunu izledim… Erdoğan’a “Tayyip Abi” AKİT paçavrasına gazete diyen birinin söylediklerine ne kadar mesafeli olduğumu anlatmama gerek yok… Peker yolsuzluk sistematiğini anlatıyor… Madem Peker ve Peker’e güvenenler yolsuzluk çarklarını anlamaya çalışıyor… Ben bilgilerimi paylaşayım… Çünkü bu düzenin kurucusuna “Tayyip Abi” diyen birinin meseleyi tam anlaması/anlatması mümkün değil… Kamu ihalelerinde en bilinen yolsuzluk çarkı “Davetiye Usulüdür”… Teknik adı “Pazarlık Usulü İhale”… İş bununla başlar… Pazarlık usulü niye önemlidir… Çünkü yolsuzluk merdivenin ilk basamağıdır…'' ifadelerini kullandı.

'ÇIK İHALE YAPMAK KANUNİ ZORUNLULUKTUR'

'Anlatayım' diyen Erdoğdu, ''Bizim 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu der ki “açık ihale” yapın… Çünkü açık ihale yapmazsanız kapalı kapılar arkasında aranızda anlaşır yolsuzluk yaparsınız… Bu yüzden açık ihale yapmak kanuni zorunluluktur… Ama Peker’in “Tayyip Abisinin” kurduğu düzende açık ihale yaparsalar nasıl yolsuzluk olacak… Yolsuzluk olmadan ihale mi yapılır? İşte tam bu aşamada “Davetiye Usulü” ihale devreye girer… 4734 Sayılı Kanun’un 21 nci maddesinin b başlığına bir hüküm gizlenmiştir… Bu madde derki eğer memlekette deprem, yangın, sel, salgın hastalık veya öngörülemeyen bir durum varsa açık ihale yapıp vakit kaybetmeyin “Pazarlık Usulü” ihale yapabilirsin…'' dedi.

'PARÇA PARÇA EDECEĞİZ'

Erdoğdu, ''Şimdi bu hüküm varya memleketin kamu ihalelerine bakarsanız bu ülkede 20 yıldır deprem oluyor, sürekli yangın var, salgın hastalık 20 yıldır sürüyor sanırsınız… Çünkü neredeyse bütün ihaleler bu maddeden yapılır… Peki neden bunu yapıyorlar? Anlatayım… Şimdi bunlar açık ihale yapsa önüne gelen ihaleye girecek… Anlaştıkları yandaşın ihaleyi alması mümkün değil… Bunun için hemen olağanüstü durum ihalesi… Çünkü olağanüstü durum ihalesi yapılınca açık ihale yapmak zorunlu değil… Çağır üç tane yandaş şirketi ikisine çıkma ver… Yalandan teklif versinler… Kalan yandaş Şirkete 1 liralık işi 10 liraya ver… Tatlı para… 9 liranın 1 lirasıyla imam hatip yaptır… 1 lirasını parti teşkilatına ver… Kaldı 7 lira… benim lira dediğim milyar dolarlar… Bu daha ilk basamak… Bunun özelleştirmesi var… Bunun imarı var… Bunun akaryakıt kaçakçılığı var… Biz bu ülkenin serdengeçtileri değiliz… Turan’ı kurmayacağız… Öyle büyük büyük laflarda etmeyeceğiz… Biz Geziciyiz… Biz Çapulcuyuz… Peker’in “Tayyip Abisinin” kurduğu düzeni parça parça edeceğiz… Yavaş… Yavaş… Sokak Sokak… Oy… Oy… Seçim… Seçim… Sandık… Sandık… Bunu yapacağız… Bir daha da bize “Tayyip Abinle” gelme... Hele AKİT... Küfür edilmiş gibi oluyoruz..'' dedi.