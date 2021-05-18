Sedat Peker'in sık sık bahsettiği isim kim?
Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker’in, videolarında sık sık bahsettiği ismin fotoğrafları dikkat çekti.
Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker’in açıklamaları tartışılmaya devam ediyor.
Sosyal medya hesaplarından toplamda 5 video yayınlayan ve AKP’li siyasetçilerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Sedat Peker’in, "Feridun başkan“ diye bahsettiği kişinin kim olduğu ise merak konusu oldu.
Peker’in bahsettiği "Feridun başkan“ın Şanlıurfa MHP eski İl Başkanı Feridun Öncel olduğu ortaya çıktı.
SEDAT PEKER’İN ‘BAŞKANI’ KİM?
Peker’in, cezaevinden çıktıktan sonra samimi görüntüler verdiği, birlikte gezilere, tatile gittiği ve “Başkan” dediği Feridun Öncel, aslında Memleketçi Sanayici ve ve İşadamları Derneği’nin (MİSİAD) başkanı.
Derneğin ilk adı “Milliyetçi” olmasına rağmen, Peker cezaevinden çıktıktan sonra derneğin adı “Memleketçi” olarak değişti. O dönem Peker, “MHP ve Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin aleyhine” açıklamalar yapmıştı.
“Peker’in, bu açıklamalarla aslında Feridun Öncel’i MHP’den koparmak istediği” kulislerde konuşulmuştu. 1995’li yıllarda MHP’nin Şanlıurfa il başkanlığını da üstlenen Öncel, “MHP’ye ve ülkücü camiaya da yakınlığı” ile biliniyor.
PARTİDE RAHATSIZLIK YARATMIŞTI
Öncel’in, suç örgütü lideri Sedat Peker’le olan diyaloğu partide de rahatsızlık yarattı. Özellikle 1980 yılında cezaevine giren ve camiada “Taş Medreseliler” denilen ülkücülerle de yakınlığı bulunuyordu.
BAHÇELİ İLE YAN YANA
Öte yandan Feridun Öncel’in MHP lideri Devlet Bahçeli’yle de yan yana geldiği ortaya çıktı. Bahçeli ile Öncel’in, adı Susurluk Skandalı’na karışan "Drej Ali" lakaplı Ali Yasak, oğlu Halil Yasak’ın da düğününde bir araya geldiği görüldü.
Öncel ve Bahçeli’nin, birçok açılışta da yan yana geldiğine dair geçmiş yıllara ait haberlere rastlandı.
İşte o fotoğraflar:
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